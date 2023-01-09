Haliç’te haçı bu yıl Thanos Apostolakis çıkardı

Rum Ortodoks Kilisesi 6 Ocak’ta İsa Mesih’in vaftizini kutladı. Suların da kutsandığı geleneksel denizden haç çıkarma töreni bu yıl da gerçekleştirildi.

Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Fener’de Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen töreni yönetti.

Ekümenik Patrik Bartholomeos’un da katıldığı ayin sabah 09.00’da başladı. Ayine katılanlar mum yakarak dua etti.

Kilisedeki törenin ardından Patrik Bartholomeos ile ayine katılanlar, Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Atılan haçı çıkarmak için 20 kişi denize girdi. Girit Adası’ndan gelen Athanasios Apostolakis bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu. Apostolakis, bu törene ilk kez katıldığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Balat’taki törenin yanında eş zamanlı olarak Samatya, Yeşilköy, Büyükada ve Ortaköy’de de haç çıkarma törenleri yapıldı.

(AA, Agos)

Agos