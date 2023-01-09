Ermenistan barış elini tutmazsa demir yumruğumuz geri gelir!

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Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ savaşının ardından, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde kalmasına izin verilen Ermeniler, hem bölgeye Azerbaycan devlet otoritesinin tesis edilmesini engelliyor, hem de Azerbaycan’ın Hankendi-Laçin yolunu kapatarak kendilerini tecrit ettiğini ileri sürüyor.

Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistlerinin, Hankendi’nde Ermenilerin ilkel yöntemlerle doğayı tahrip ederek çıkarıp sattıkları madenlerin denetime açılması ve Hankendi’nde Azerbaycan otoritesinin tüm kurumlarıyla tesis edilmesi için Hankendi-Laçin yolunu kapatarak başlattıkları eylem 27’inci gününü geride bıraktı. Azerbaycanlı aktivistler, tıpkı ilk günkü gibi eylemlerini kararlılık ve cesaretle sürdürüyor.

Terörizmden vazgeçmeli

Ermenilerin iddialarının her zamanki gibi gerçek dışı ve saçma olduğunu belirten Azerbaycan Bakü TV Analisti Marahim Nasib, akit’e yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: “Ermeniler hem Azerbaycan’ın madenlerini, milli servetini çalıyor, hem bağırıyor. Ermeniler Hankendi’nde teröristleri konuşlandırmaktan, beslemekten vazgeçmelidir. Hankendi, Azerbaycan’ın denetimine ve yönetimine açılmalıdır. Artık Ermeniler, Azerbaycan’ın barış için uzattığı eli tutmak zorundadır. Hem de canı gönülden. Aksi halde Azerbaycan’ın uzattığı barış eli tekrar demir yumruğa dönüşebilir.”

4 bin esir nerede?

Nasib, şöyle devam etti: “Karabağ’daki Ermeni siyasi elit ve illegal, terörist silahlı birlikler, Azerbaycanlı protestocuların Hankendi-Laçin yolunu kapattığını ve bu nedenle bölgede insani kriz olduğunu iddia ediyor. Ermenistan ne tür bir hümanizmden bahsediyor? 30 yıldır Ermeniler Azerbaycan topraklarını işgal etti ve Birinci Karabağ savaşında esir düşen 4 bin Azerbaycanlı insanın akıbetinden hâlâ haber yok. 30 yıldır Azerbaycan’da akıbeti belirsiz olan 4 bin esirin geri verilmesi için her türlü barışçıl gösteri ve protesto yapıldı ama hâlâ onlardan haber yok. Şimdi Azerbaycanlıların kendi topraklarında barışçıl bir eylem yapması nasıl insani krize neden olabiliyor? Bu sadece gerçeği çarpıtmakla kalmıyor, tümüyle saçma bir suçlama. Ermeniler Hankendi’nde teröristleri konuşlandırmaktan, beslemekten vazgeçmelidir. Hankendi, Azerbaycan’ın denetimine açılmalıdır. Artık Ermeniler, Azerbaycan’ın barış için uzattığı eli tutmak zorundadır.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermenistan-baris-elini-tutmazsa-demir-yumrugumuz-geri-gelir-1723055.html