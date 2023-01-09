Ermeni Keçiciyan Arşak, Zonguldak’tan kaçan ailesini buldu

1900 yılında Zonguldak’ta doğdu, Osmanlı Ermenisi, metal işçisi, 1926 de, Fransız sendikasında CGTU (Üniter Emek Genel Konfederasyonu) sendikacı oldu ve sonra Fransız Komünist Partisi’nde üye oldu. 1936’da Sovyet Ermenistan’ına yerleşti.

1900 yılında Zonguldak‘ta doğdu, Osmanlı Ermenisi, metal işçisi, 1926 de, Fransız sendikasında CGTU (Üniter Emek Genel Konfederasyonu) sendikacı oldu ve sonra Fransız Komünist Partisi’nde üye oldu. 1936’da Sovyet Ermenistan’ına yerleşti. Bir fırıncı baba ile bir öğretmen annenin oğlu olan Archag Kéchichian, 1915’ten 1917’ye kadar Société ottomane Héraclée Merkez Atölyesinde demirci yardımcısıydı. Daha sonra bir yıl babasının yanında çalıştı, seferber oldu ve Konstantinopolis’e (İstanbul) gitti. 1919’dan 1920’ye kadar Zonguldak’ta Osmanlı Cemiyeti Héraclée’de kooperatifin yöneticiliğini yaptı, ardından 1920’den 1921’e kadar Interallied Committee’de tercümanlık yaptı. Yunan-Türk savaşı sırasında seferber olarak Ankara’ya (Ankara) gitti ve

1923’e kadar orada kaldı. Konstantinopolis’e döndüğünde, babasının Türk askerleri tarafından öldürülmesinin ardından Zonguldak’tan kaçan ailesini buldu. 1923’ten 1924’e kadar bir demirhane atölyesinde baş denetçiydi ve ardından Fransa’ya gitti.

Archag Kéchichian bir kimya fabrikasında iki yıl işçi olarak çalıştı. O evlendi. 1926’da CGTU Métaux ve Fransız Komünist Partisi’ne katıldı ve Berliet otomobil fabrikasına metal levha işçisi olarak döndü. Militan faaliyetleri 1928’de görevden alınmasına yol açtı.

Archag Kéchichian daha sonra marangoz ve marangoz olarak çalıştı.

Ayrıca HOK (1921’de Erivan’da kurulan Ermenistan’a Yardım Komitesi), SRI ve Bolou Şehrinin (Türkiye’de Bolu) Yeniden İnşası için Yurttaşlar Birliği’nin bir üyesiydi.

Yine bir komünist olan kayınbiraderi Minas Mikaelian, HOK’un Lyon şubesinin Mikoyan şubesinin sekreteriydi.

İşsiz olan Archag Kéchichian, eşi ve 10 yaşındaki kızıyla birlikte Sovyet Ermenistanı’na yerleşmeye karar verdi. 9 Mayıs 1936’da Marsilya’da yaklaşık 1.800 Ermeni ile Sinaia’ya çıktılar. Archag Kéchichian ve ailesi, Erivan yakınlarında, ülkesine geri gönderilen Ermeni mültecileri barındırmak için inşaatı Ermeni Genel Hayırseverler Birliği tarafından finanse edilen Erivan yakınlarındaki yeni bir şehir olan Nubarashen’e yerleşti.

Kaynak: Ekrem Murat Zaman

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