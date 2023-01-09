7 yıl kapalı kalan kilisede ilk Noel Ayini

2015 yılındaki hendek ve barikat çatışmaları sırasına hasar gören ve kapanan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde yedi yıl aradan sonra ilk kez Noel Ayini yapıldı

Ortadoğu’nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Diyarbakır’daki Surp Giragos Kilisesi’nin çanı 7 yıl aradan sonra bir kez daha Noel için çaldı.

85 yıl harabe olarak kaldıktan sonra açılan ancak 2015 yılındaki sokak çatışmalarında zarar gören 646 yaşındaki kilise, 7 yıl kapalı kaldı. Geçen yıl yeniden ibadete açılan kilise, yedi yıl aradan sonra ilk kez Noel Ayinine ev sahipliği yaptı.

Ortadoğu’daki en büyük Ermeni kilisesi

Surp Giragos, Ortadoğu’daki en büyük Ermeni kilisesi. Kilisenin adına ilk kez 1610-1615 tarihleri arasında Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesinde rastlanmış. Ermeni mimari tarihinin önemli eserlerinden birisi olan Ermeni Patriği Bedros Vartabet tarafından 1722 yılında restore edilen kilise, 1729 yılında Ermeni mimarlar Şahin, Saruhan ve Yarem tarafından daha da büyütülerek tekrar inşa edildi. 10 Haziran 1881 yılındaki büyük yangında tamamen harap olmuşsa da 1883 yılında tekrar inşa edildi. Kilise 1. Dünya Savaşı sırasında Alman subaylar tarafından karargah olarak kullanıldı. Savaş sonrası bez deposu olarak kullanılan kilise 1960 yılına kadar askeri depo olarak değişik amaçlarla kullanıldı. 1980’lerden sonra kaderine terkedilen kilise Diyarbakır Büyükşehir Belediye’si tarafından restore edilerek, 2011 yılında ibadete açıldı.

https://www.gazetezebra.com.tr/7-yil-kapali-kalan-kilisede-ilk-noel-ayini