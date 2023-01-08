Türkiye ve Azerbaycan Kars’ta ortak tatbikat yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurusuna göre Azerbaycan askerleri Kars’a ulaştı.

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personel, KIŞ-2023 Tatbikatı için Kars’a ulaştı.

Açıklamada “KIŞ-2023 Tatbikatı’nda görev yapacak olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri Kars’a ulaştı. Kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, bir ve beraber olacağımız KIŞ-2023 Tatbikatı’nda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

2022’nin Aralık ayında iki ordu yine ortak bir tatbikat düzenlemişti.

Türkiye ve Azerbaycan orduları, Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde tatbikat yürütmüştü. Tatbikata “Kardeş Yumruğu” ismi verilmişti.

Agos