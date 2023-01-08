Rusya Devlet Başkanı Putin tek başına Ortodoksların Noel ayinine katıldı

Rusya’nın “en güvenli” katedrali olarak gösterilen Müjde Katedrali’nde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tek başına ibadet edebilmesi için gece yarısı ayin düzenlendi. Putin burada Ortodoks Noel ayinine tek başına katıldı.

Putin, Rus çarları için bir kilise olarak tasarlanan Moskova’daki Müjde Katedrali’ndeki ayine iştirak etti.

Kremlin tarafından yayınlanan görüntülerde Putin, altın rengi cübbeli Ortodoks rahiplerin uzun mumlar tutarak yönettiği ayinde, bir köşede tek başına ayakta dururken görülüyor.

Putin, Rus çarları için kilise olarak tasarlanan Moskova’daki Müjde Katedrali’ndeki Noel ayinine gece yarısı tek başına katıldı Sputnik/AP

Putin, Ortodoks dünyasının 7 Ocak’ta kutladığı Noel için sahada 36 saatlik ateşkes emri vermişti.

Ancak bu önerisi Kiev tarafından kabul görmemişti.

Putin, Rus çarları için bir kilise olarak tasarlanan Moskova’daki Müjde Katedrali’ndeki ayine tek başına katıldı Mikhail Klimentyev/Sputnik

Rusya Savunma Bakanlığı kendi güçlerinin ateşkese uyduğunu iddia etse de basında yer alan haberlere göre Putin’in cuma günü verdiği sürenin ardından her iki taraf da Ukrayna’nın doğusunda karşılıklı topçu ateşi açtı.

Putin, Ortodoks Noel ayinine tek başına katıldı Sputnik/AP

Öte yandan ülkede savaş devam etse de Ukraynalılar nispeten normal bir Noel geçirmeye çalışıyor.

Kiev’deki Pechersk Lavra Katedrali’nde düzenlenen Noel ayinine, başkentteki dondurucu soğu havaya rağmen yüzlerce kişi katıldı.

Vatandaşlar, Rus Ortodoks kilisesinden bağımsızlığın bir göstergesi olarak ayin sırasında ilk kez Ukraynaca konuşulduğunu duydu.

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar, farklı tarihlerde Noel kutluyor.

Ortodoks Hıristiyanlar Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak tarihinde idrak ediyor.

Euronews