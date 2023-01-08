Davutoğlu: Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında bir video paylaştı.

Davutoğlu, Twitter hesabından “Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara’nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?” ifadesiyle paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir İçişleri Bakanı susuyor niye? Niye Bahçeli susuyor. Yangın var İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi’nde, Cumhurbaşkanı talimat veriyor söndürsün itfaiye diye. Peki ya memlekette yangın var, sokakta insanlar canından emin değil. Niye talimat vermiyorsun sonuna kadar gidin diye. Biz bu oyunu 70’li yıllarda gördük. Demek Türkiye’de bir grup öyle veya böyle tehlikeli gördüğü kişileri sokak ortasında infaz edebilecek cürete sahip. Bu Selçuk Özdağ yapılan saldırıya sessiz kalınmasının devamı mahiyetindedir. Buna da sessiz kalırsa seçim öncesinde nereye gider?

Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye? pic.twitter.com/zCzURY7JbZ — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 7, 2023

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