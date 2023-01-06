Türkiye-Ermenistan hava kargo taşımacılığı önünde artık engel yok

Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki Ermenistan’a yönelik ambargo kaldırıldı.

Diplomatik kaynaklar tarafından Anadolu Ajansı’na aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023’ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.

Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı Birliklerine duyurulduğunu ifade etti.

Agos