Rusya’nın Ukrayna savaşında ilan ettiği tek taraflı ‘Noel ateşkesi’ başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna savaşı için verdiği tek taraflı ateşkes kararı yürürlüğe girdi.

Ukrayna tarafından ‘zaman kazanma’ olarak nitelenen ve karşı çıkılan ateşkesin başladığı Rusya devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

Moskova’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’daki ilk büyük ateşkesinde Rus birlikleri cumartesi günü saat 24:00’e kadar çatışmaları durduracak.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin çağrısı sonrası ilan edilen tek taraflı adımın Noel kutlamaları sırasında süreceği açıklanmıştı.

Zelenskiy: Rusya’nın ateşkesle hedefi Noel’de askerlerimizin ilerlemesini durdurmak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin’in Noel’de 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatın vermesini, Rusya’nın Donbas’ta Ukrayna ordusunun ilerleyişini engellemesi için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.

Görüntülü mesajıyla Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, “Şimdi, Noel’i Donbas’taki askerlerimizin ilerlemesini bir süreliğine durdurmak ve teçhizat, cephane ve askere alınanları mevzilerimize yaklaştırmak için bir kılıf olarak kullanmak istiyorlar. Bu ne verecek? Kayıp hesabındaki bir başka artış. Dünyadaki herkes, Kremlin’in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor” ifadelerini kullandı.

ABD: Ateşkes alaycı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Putin’in Ortodoks Noel tatili dolayısıyla hafta sonu Ukrayna’da tek taraflı olarak 36 saatlik ateşkes ilan etmesini reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ateşkesi adımını “alaycı” olarak nitelendirdi. Ateşkes kararının Moskova’nın Ukrayna’ya yılbaşı günü düzenlediği saldırılardan sadece günler sonra geldiğini hatırlatan Price, “Eğer Rusya barış konusunda, bu savaşı sona erdirme konusunda gerçekten ciddi olsaydı, güçlerini Ukrayna’nın egemen topraklarından çekerdi” ifadesini kullandı.

Rus Ortodoks Kilisesi’nden ateşkes çağrısı

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, perşembe günü 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noel’i döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Patrik Kirill, yaptığı yazdığı açıklamada, Ortodoks Noel’i döneminde Ukrayna’da taraflardan ateşkes istedi.

Ateşkesin, 6 Ocak öğlen saatlerinden 7 Ocak gecesine kadar uygulanması gerektiğini belirten Patrik Kirill, böylelikle Ortodoksların kiliselerdeki törenlere katılabileceğini ifade etmişti.

Epifani Bayramı nedir? Ortodokslar ve Katolikler Noel’i neden farklı tarihlerde kutluyor?

Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa’nın doğumunu yani Noel’i kutluyor. Katoliklerle Ortodokslar arasındaki Noel tarihine ilişkin farklılık iki tarafın farklı takvimleri benimsemesinden kaynaklanıyor. Bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan Gregoryen Takvimi (Miladi Takvim), Katolik Kilisesi’nin ruhani liderlerinden Papa XIII. Gregorius tarafından 1582 yılında uygulanmaya konuldu.

Paskalya Bayramı’nın ilkbahar ekinoksuna denk gelmesi için benimsenen takvime göre Noel de 25 Aralık’a denk geliyor. Rum Ortodoks Kilisesi haricindeki Ortodoks Hristiyanlarsa, M.Ö. 46 yılında Jül Sezar’ın yaptırdığı Jülyen Takvimi’ni takip ettiklerinden Noel’i Katoliklerden 13 gün sonra, 6-7 Ocak’ta kutluyor.

Katolik ve Protestanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken Rusya, Gürcistan, Belarus, Mısır, Sırbistan, Etiyopya ve Kazakistan gibi ülkeler 6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ediyor.

Euronews