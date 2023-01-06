İbrahim Kalın: Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek gibi görünüyor

Artı Gerçek – Ukrayna yönetimi Rusya’dan gelen Noel ateşkesi ve şartlı müzakere tekliflerini reddederken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan ‘savaşın şiddetleneceği’ uyarısı geldi. Kalın, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce açıklama yapan Kalın, “Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek” ifadelerini kullandı. Kalın, “Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede “Ukrayna’nın sahadaki yeni gerçekliği kabul etmesi halinde” müzakere masasına oturacağını söylemişti. Putin ayrıca, Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri olan Patrik Kirill’in çağrısı üzerine Ortodoksların Noel Bayramı’na denk gelecek şekilde bugün ve yarın 36 saatlik tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Ukrayna tarafı ise Putin’in müzakere şartını reddederken, kendilerinin de 36 saatlik ateşkes ilan etmesi yönündeki çağrıları da kabul etmemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkesin “Kiev yönetiminin ülkenin doğusundaki askeri ilerlemesini durdurma girişimi” olduğunu söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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