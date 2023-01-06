Eski Papa 16. Benedikt son yolculuğuna uğurlandı

06 Ocak 2023 Cuma, 11:28

Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenini binlerce kişi izledi. 16. Benedikt’in 600 yıl sonra istifa eden ilk Papa olması nedeniyle, modern zamanlarda ilk kez görevdeki bir papa selefinin cenaze merasimine liderlik etmiş oldu. Töreni on binlerce kişi izledi.

CNN’de yer alan habere göre, Papa Francis’in liderlik ettiği cenazeye İtalya ile eski papanın memleketi Almanya’dan heyetler resmi olarak katıldı. Öte yandan İspanya Kraliçesi Sofia, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde ile Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya gibi ülkelerden devlet liderleri de özel sıfatla törende hazır bulundu.

Eski Papa’nın naaşı, geleneklere göre özel şerit ve mühürlerle kapatılarak iç içe üç ayrı tabuta konuldu ve Aziz Petrus Bazilikası’nın alt katındaki mezar odalarından birine defnedildi. Benedictus’un naaşı pazartesi gününden dünkü törene kadar bazilikada ziyarete açılmıştı. Vatikan’ın açıklamasına göre 3 gün içinde eski papayı katafalkta yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi