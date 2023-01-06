Doğuş Yortusu tebrik törenine okulların bütçe açığı tartışmaları damga vurdu

Ermeni Kilisesi 6 Ocak’ta İsa Mesih’in Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutluyor. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, geleneksel olarak Yortu gününde vakıf yöneticileri ve halkı davet ettiği tebrik törenini zorunlu pandemi arasının ardından bu yıl da düzenledi. Kumkapı Kazaz Amira Salonu’ndaki törene okulların bütçe açığı damga vurdu, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun bazı okulların birleştirilmesi gerektiğine dair sözleri üzerine tartışma yaşandı.

Törene Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve ruhaniler ev sahipliği yaptı. Törene HDP milletvekili Garo Paylan, AKP MKYK üyesi Sevan Sıvacıoğlu, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil, Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan, hayırseverler Hayk Aslanyan, Monik Ergan, Aret Ergan, vakıf yöneticileri, basın ve halk katıldı.

Dua ile başlayan törende geleneksel konuşmasını yapan Patrik Maşalyan Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutladı, yeni seçilen vakıf yöneticilerine başarılar diledi.

Patrik Maşalyan Ermeni toplumunun çeşitli sorunları ile ilgilenecek sivil bir yapılanma kurulmasının gerekliliğinden bahsetti. Patrik Maşalyan bu sivil yapılanmanın ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) çatısı altında kurulabileceğini de söyledi.

Patrik Maşalyan’ın konuşmasının ardından ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu söz aldı ve maliyetlerin çok arttığını, okullarda bütçe açıklarının çoğaldığını, Ermeni okullarında öğretmenlerine uygun bir maaş verilemediğini belirterek, uzun süredir dile getirdiği bazı okulların birleşmesi gerektiği yönündeki sözlerini hatırlattı. Okul birleşmelerinin artık daha da gerekli olduğunu belirten Şirinoğlu bazı liselerin Esayan binasında birleşebileceğini ifade etti.

Şirinoğlu Ortaköy Vakfı’nın önceki yönetiminin geçmiş dönemde okullara büyük miktarda yardım yaptığı yönündeki duyurusunu da hatırlatarak, bu büyük paraların daha işlevsel şekilde kullanılabileceğini söyledi.

Patrik Maşalyan ise bu tür konuların bir ön çalışma yapıldıktan sonra ele alınmasının daha iyi olacağını söyledi.

Tekrar söz alan Şirinoğlu kimi vakıfların bilançolarının bile bulunmadığını öne sürerek Patrik Maşalyan’dan bilanço getirmeyen okullara madağ izni vermemesini istedi. Şirinoğlu daha sonra bazı vakıflara da ellerindeki bütçeyi nasıl değerlendirdikleri sorusunu eleştirel bir tonla yöneltti ve bu aşamada tartışmalar ve gerginlikler yaşandı.

Kimi vakıf yöneticileri bu konuların tebrik töreninde konuşulmaması gerektiğini belirtirken, Şirinoğlu ve bazı hayırseverler ise biraraya gelinmişken bu konuların da konuşulması gerektiğini söylediler.

Tören ruhanilerce icra edilen duanın ve tebrikleşmenin ardından sona erdi

Agos