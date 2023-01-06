Cumhurbaşkanı Esad’ı Temsilen.. Bakan Al Hallak Ermeni Ortodoks Cemaatinin Noel’ini Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın görevlendirdiği Enformasyon Bakanı Dr. Butros el Hallak, Doğu takvimini takip eden Ermeni Ortodoks cemaatini Noel münasebetiyle tebrik etti.

Enformasyon Bakanı bugün, Şam Piskoposluğu ve bağlı bölgeleri Ermeni Ortodoks Başpiskoposu Armaş Nalbandyan’ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Esad’ın sevgi ve barış elçisi Hz. İsa’nın doğum gününü kendisine ve muhterem halkına tebriklerini ileterek, kendilerine mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Buna karşılık, Piskopos Nalbandyan nazik tebrikleri için Cumhurbaşkanı Esad’a teşekkür etti.

Nalbandyan: “Allah’tan Suriye’yi, halkını ve ordusunu muhafaza etmesi, şehitlerine rahmet etmesi, topraklarına emniyet ve asayiş getirmesi ve Cumhurbaşkanı Esad’a başarı bahşetmesi için dua ediyoruz” dedi.

Nalbandyan, yeni yılın Suriye halkı için tüm güzellikleri taşımasını ümidini dile getirdi.

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