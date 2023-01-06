Beytüllahim’de Ortodoks Hristiyanların Noel kutlamaları başladı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde Hazreti İsa’nın doğum yeri olarak bilinen Beytüllahim’de Noel kutlamaları başladı.

Jülyen takvimine göre Noel’i 6 Ocak’ta kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Beytüllahim kentinde Hazreti İsa’nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulan Mehd (Doğuş) Kilisesi çevresinde kutlamalar düzenledi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden buraya gelen Ortodoks Hristiyanlar kilisede dualar etti.

Rum Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü İsa Musallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün adalet, hakikatin gerçekleşmesi ve barış için dua ediyoruz. İşgal altında kalan bir halk olmamız makul değil.” dedi.

Doğuş Kilisesi’ndeki kutlamalara gece saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere bazı bakan ve yetkililerin de katılması bekleniyor.

AA