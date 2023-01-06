Ayin Ve Dualarla.. Ermeni Taifesi Noel Bayramını Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İLLER – Doğu takvimini izleyen Ermeni toplumu, bugün sevgi ve barış elçisi Hz. İsa’nın doğumu olan şanlı Noel’i kutladı.

Bu vesileyle, Şam Ermeni Ortodoks Piskoposluğu Başpiskoposu Armaş Nalbandian başkanlığında, bir grup rahip ve kilise korosunun yardım ettiği, Şam’daki Ermeni Ortodokslar için St. Marsargis Kilisesi’nde bir İlahi Ayin düzenlendi.

Bayram vaazında Piskopos Nalbandian, Noel’in yüce anlamlarından bahsetti, Kutsal Aile’ye öykünme çağrısında bulundu ve tüm insanlar arasında sevgi, iyilik, adalet ve barış ilkelerine bağlı kalmanın gerekliliğinde Hz. İsa’nın kutsadığı öğretilere bağlı kalmanın zorunluluğunu vurguladı.

Piskopos Nalbandyan vaazının sonunda tebrik ve temennilerle Suriye halkı, ordusu ve liderliği için güvenlik, barış ve refah diledi.

Bayram vaazında tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin’in Noel münasebetiyle dünyadaki tüm Ermeni kiliselerinde okunan vaazına da yer verildi.

Epifani (Mesih’in vaftizi) münasebetiyle, Piskopos Nalbandian, İlahi Ayin’in bitiminden sonra suyu kutsadı. Ermeni Kilisesi geleneklerine göre, en iyi iki kişi Harutyun Allah Verdian ve Asador Nazrian kutsama özel haçları taşımak için seçildi.

Ayine Ermenistan Cumhuriyeti’nin Şam Büyükelçisi Dikran Kurkian ile Şam’daki Hristiyan cemaatlerinin çok sayıda reisi ve temsilcisi katıldı.

Halep İli’nde doğu takvimini takip eden Ermeni cemaati bugün Noel’i dualar ve tüm dünyaya barış ve sevgi çağrısı yapan ayinler düzenleyerek kutladı.

Beyt İyl Kilisesi’ndeki ayine başkanlık eden Suriye’deki Ermeni Protestan cemaatinin başı Rahip Harutyun Selimyan: “Biz Suriye’de kararlı ve güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla her türlü zorluk ve durumla yüzleşeceğiz. Dualarımız ve dileklerimiz Suriye’nin daha güçlü, yenilenmiş ve tüm halkının enerjisiyle geri dönmesidir. Suriye Arap Ordusunu koruyarak ve vatanın her karışını özgürleştirerek ve zafere ulaşarak daha iyi bir hayat yaşayabilmemiz için bize güvenlik ve huzur vermesi için Tanrı’ya dua ediyorum” dedi.

Halep Başpiskoposluğu Ermeni Ortodoks Başpiskoposu Mağar Aşkaryan da Kırk Şehitler Kilisesi’nde düzenlenen ayin sırasında Allah’tan Suriye’yi koruması, şehitlerine rahmet etmesi ve Suriye Arap Ordusu’nun kahramanlarının gücüyle yürüyüşüne devam etmesi ve liderine ülkemizi güvenliğe götürmesi için daha fazla güç ve bilgelik bağışlaması için dua etti.

Lazkiye ilinde de, doğu takvimini takip eden Hıristiyan mezhepleri, ildeki bir dizi kilisede dualar ve ayinler düzenleyerek Noel’i kutladılar.

Lazkiye’deki Ermeni Ortodoks Meryem Ana Kilisesi’nde Peder Vaskin Koshkarian’ın başkanlık ettiği ayindeki bayram vaazında, Hz. İsa’nın her zaman tüm insanlığın iyiliği için çağrıda bulunduğu ilkelere bağlı kalma zorunluluğunu vurguladı.

İbadet edenler de, yeni yılın, sebat ve fedakarlıklarıyla zafere giden yolu çizen ve daha iyi bir yarın için ilerleyen Suriye’ye, ordusuna ve halkına hayır ve barış getirmesi için Allah’a dua ettiler.

Keseb’te Ermeni Ortodoks ve Protestan cemaatleri bu olayı kutlamak için dualar ve ayinler düzenlediler.

Meryem Ana Ermeni Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayine Peder Antranik Kurumyan başkanlık ederken, Ermeni Protestan Kilisesi papazı Şant Ağişyan, Ermeni Evanjelik Kilisesi’ndeki bayram ayinine başkanlık etti.

Vaazlar, Suriyelilerin liderlikleri ve orduları etrafında birlik ve uyumlarını ve topraklarına bağlılıklarını vurgularken, Mesih’in hoşgörü, sevgi ve barış çağrısı yapan öğretilerinden ilham almaya odaklandı.

SANA