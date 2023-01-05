EY ERMENİSTAN! SEN GALİP DEĞİLSİN…

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BÜLENT UĞUR

İkinci Karabağ Savaşı, 44 gün süren çatışmaların ardından 8 Kasım 2020’de Ermenistan’ın mağlubiyeti kabul etmesiyle bitti. Ardından da mağlup devlet olarak, galip taraf olan Azerbaycan’ın isteklerini masada kabul etti ve antlaşmayı imzaladı.

Aradan 2 yıl geçti. Şimdi bakıyoruz da Ermenistan, sanki galip gelen tarafmış gibi her türlü fütursuzluğu yapıyor. Laçin koridorunda cirit atmaya kalkıyor. Azerbaycan’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini Ermenistan’a aktarmaya çalışıyor, antlaşmanın en önemli maddelerinden birisi olan Zengezur koridorunun oluşmaması için her tür oyuna başvuruyor. İşi zamana yayarak bunu başaracağını düşünüyor.

Bizler, bütün bunları yapan Ermenistan’ın cesaretini kimden bulduğunu biliyoruz. Ama “güvendiği karlara nasıl kar yağdığını” da yaşadık ve gördük.

Azerbaycan bu konuda gerekli sabrı göstermiştir. Azerbaycan’ın ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in en önemli özelliği sabır ve emin adımlarla ilerlemesidir. Her şeyi yerinde, zamanında ve kararında yapmaktadır.

Yavaş yavaş Karabağ ve Zengezur konusunun tamamen ve kökten kapatılma zamanının geldiğini görüyoruz.

Ermenistan’da bugün bir tane bile Azerbaycanlı yaşamamaktadır. Oysa ki daha yakın tarihe kadar Erivan başta olmak üzere, bugün Ermenistan olarak nitelendirilen topraklarda çok sayıda Azerbaycanlı yaşıyordu. Daha da öncesinde Azerbaycan toprağı olan bugünkü Ermenistan coğrafyasında Ermenistan’ın Azerbaycanlılara yönelik her tür katliam, zorunlu göçe tabi tutma ve mallarına el koymalarına tüm dünya göz yummuş, bazı ülkeler de bizzati bu haksız uygulamalarda destekçi olmuştu. Bölgede savaşsız ve problemsiz yaşamanın yolu Azerbaycan topraklarında da Ermeni yaşamamasından geçmektedir. Karabağ’da bunun sağlanması Kafkasya’ya huzur getirecektir. İkinci Karabağ Savaşı’nda yarım kalan işin tamamlanması için Ermeniler aşırı kıpraşmaktadır!

Ermenistan’ın baş koruyucusu ve kollayıcısı olan Rusya, SSCB döneminde Nikita Kruşçev’in Kırım’ı Ukrayna’ya hediye etmesini kabul etmemiş ve yıllar sonra Kırım’ı ilhak etmiştir. Aynı SSCB, bu defa Stalin döneminde stratejik öneme haiz Zengezur başta olmak üzere Azerbaycan topraklarının bir bölümünü Ermenistan’a hediye etmiştir. Bu toprakların asıl ve gerçek sahibi olan Azerbaycan’a iade edilme zamanı gelmiştir. Buna itiraz etmemesi gereken birinci ülke, Ermenistan’ın baş hamisi olan Rusya olmalıdır. Bu iadenin gerçekleşmesi halinde Zengezur koridoru konusu otomatik olarak gündemden düşecek Nahçıvan, anavatanı Azerbaycan ile birleşecektir.

Bütün bunları gerçekleştirecek imkan, yetenek ve milli birlik Azerbaycan’da fazlasıyla mevcuttur. Daha da ötesi “Demir Yumruk”a sahiptir.

https://www.yenigungazetesi.net/ey-ermenistan-sen-galip-degilsin-makale,8609.html