Bulgaristan’daki Ermeni topluluğu Noel arifesini Sofya’daki yeni kilisesinde kutluyor

Sofya Ermenileri 30 yıldan fazla süren para toplama kampanyasından sonra Noel yortusunu başkentte yeni inşa edilen kiliselerinde idrak ediyorlar. Sofya Ermenilerinin tek mabedi olan yeni inşa edilen ‘Sveta Bogoroditsa’ ( Meryem Ana) kilisesi Haziran 2022’de kapılarını açtı. Bu yıl kilisede Noel yortusu ile ilgili ilk dini ayin düzenleniyor.

Noel arifesi Ermenistan’da ve dünyaya yayılan Ermeniler tarafından 5 Ocak’ta idrak edilen en büyük dini bayramlardan biridir. Noel bayramı ise 6 Ocak’ta kutlanır. Ermeni kilisesi aynı günde hem Noel, hem de Bogoyavlenie bayramlarını kaydediyor. Ermeni apostolik kilisesinin geleneğine uyularak Noel arifesinde papaz kutsadığı narları ayin sonrasında inananlara dağıtıyor.

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