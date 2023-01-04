Su-30’lar konusunda Ermenistan-Hindistan işbirliği

Ermenistan, Hindistan’ın Su-30’ları konusundaki deneyimiyle ilgileniyor

“Indian Defence Research Wing” Hindistan portalı, Ermenistan’ın Rusya’dan aldığı Su-30’ları 44 günlük Artsakh savaşında kullanmadığını bildirdi.

Bunun nedenlerinden birinin, Ermeni pilotların yeterince eğitilmemesi ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ savaşından önce füze elde edememiş olması olduğu söyleniyor.

Basında yayınlanan verilere göre, Ermeni Su-30’larının sistem olarak yalnızca güdümsüz füzeler kullandığı, bu nedenle Ermeni tarafının artık hava kuvvetlerini inşa etmek için kaynakları çeşitlendirmeyi planladığı ve Hindistan’dan yardım almayı beklediği kaydedildi.

“İşbirliği alanı, pilotların eğitiminden Hint yapımı füzelerin alınmasına kadar olabilir.

Ermenistan, hava kuvvetlerini ve yeni edindiği Su-30’ları yenilemeyi umuyor”,- diye yazmaktadır portal.

Ermenistan Kamu Radyosu