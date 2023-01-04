“Resmen” açıklandı: Lozan’da gizli madde yok

1923’te imzalanan ve Türkiye’nin kurucu belgelerinden biri olan Lozan Anlaşması’nın 100 yıl bittiğinde sona ereceği ve gizli maddelerin devreye gireceği yönündeki dedikodular ve iddialar TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da soruldu. Şentop, “Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok” dedi.

Şentop, Meclis’te basın mensuplarının Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine, bunları ilk duyduğunda espri olarak algıladığını söyledi.

Lozan Antlaşması’nın süreli veya 100 yıllık bir anlaşma olmadığını, birçok ülkenin taraf olduğu bir anlaşma olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süre meselesi söz konusu değil, anlaşmada böyle bir şey yok. Gizli madde meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak bir durum. Çünkü, bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma, o imzalayan ülkelerin parlamentolarına gelir, orada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verilecek? Uluslararası anlaşmalarda gizli bir hüküm olamaz. Gizli hüküm denilen bir şey varsa anlaşma değildir; anlaşma metninden değildir zaten. Böyle bir şey yok. Süreli de değil, bir uluslararası anlaşmanın gizli maddesi de olamaz; Lozan’ın da yok.”

Mustafa Şentop, “Neden Lozan Antlaşması sık sık böyle tartışılıyor?” sorusuna karşılık, “Böyle eksantrik tarih yorumları yapanlar var; biraz dikkat çekici, sıra dışı… Ama bunun, özellikle hukukla ilgili bir olaysa söz konusu olan, hukuki realiteden kopmaması lazım. Bir uluslararası anlaşma, bu kadar çok ülkenin hükümetlerinin imzaladığı, meclislerine giden, oralarda görüşülen bir anlaşmanın gizli maddesi nasıl olabilir?”

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Türkiye, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalandı.

Kimi “uzmanlar”, Lozan’ın, üzerinde “çok gizli” yazan 21 maddelik bir ek protokolü olduğunu, 24 Nisan 1923’te imzalanan anlaşmanın maddelerin hükmünün sadece 100 yıllık olduğunu, anlaşmanın asıl hükümlerinin, imzalanmasının 100. yıldönümünde, yani 24 Nisan 2023’te yürürlüğe gireceğini öne sürüyordu.

Agos