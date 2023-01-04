Ölen Onursal Papa ‘AB Hristiyan Kulübüdür’ görüşünün mimarıydı

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Reha Erus

1958’den bu yana çok Papa gördüm. 12. Pius ile başlayan ve 23. John ile devam eden, 6. Paul, 33 gün Papalık yapan ve ardından esrarengiz şekilde hayatını kaybeden 1. John Paul sonra Demirperde’den gelen röportaj yaptığım ‘Sakıncalı Papa’ 2. John Paul.

Onun ölümüyle yerine geçen Alman 1. Benedikt Kardinal Joseph Ratzinger Papa seçildiğinde 78 yaşındaydı. Hayli ilerlemiş bir yaşta 1 Milyar 250 bin Katolik inançlının ruhani lideri oldu. İyi bir teologdu ama aşırı tutucuydu. Öyle ki Hristiyan aleminin dışında özellikle İslam ve Müslümanlara her zaman daha katı yaklaşımıyla tanındı. Zaman zaman ağzından polemik yaratan, İslam dünyasını kızdıran olumsuz yorumlar da çıktı.

16. Benedikt pek sosyal bir din adamı değildi. İçine kapanıktı. Papa seçilmeden önce AB’nin kendine özgü bir medeniyet olduğunu ve bu medeniyette o dönemde üye olma başvurusu yapan Türkiye’ye yer bulunmadığını söyledi. Papa seçilip 16. Benedikt adını alınca Vatikan’ın AB üyesi olmamasına karşın Türkiye ile ilgili bu görüşünü sık sık tekrarladı ve ortaya ‘AB Hristiyan Kulübüdür’ klişesi çıktı.

Sosyal medyada bu esnek olmayan Alman Papayı pek benimsemedi. Lakabı ‘Nazi’ye çıktı. Hatta daha da öteye gidilerek ‘Tanrının Rottweilleri’ gibi son derece uygunsuz bir değişle anılmaya başlandı.

26 Şubat 2013’te şaşkınlık yaratan bir kararla istifasını sundu. Yüzyıllar sonra ilk kez bir Papa yaşarken görevini bırakıyordu. Emerit Papa yani Onursal Papa olarak hayatını sürdürecekti. Bu kararının Katolik Kilisesinde yıllardır din adamlarının yaşattığı pedofili skandalının önüne geçemediği ile ilgili olduğu söylentileri yoğunlaştı. Joseph Ratzinger’in Papa seçilmeden ülkesinde yaşanan bu skandallara kayıtsız kaldığı da biliniyordu.

Yerine seçilen Arjantin asıllı Papa Françesko ise ilk iş olarak pedofili skandalını ele almış ve beklenen temizliği başlatmıştı. 9 yıl Onursal Papa olarak yaşadı ve öldü. Belki AB bünyesinde tek bir yorumuyla Türkiye’nin kaderiyle oynadı. Şimdi yaşayan bir Papa ölen bir Papa’nın cenaze törenini yönetecek. Bu da Katolik aleminde bir ilk.

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/dostum-peleyi-kaybettim