Hitler’in çocuk askeri Ratzinger yahut Skandalların Papa’sı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Tamer Korkmaz

Joseph Alois Ratzinger yani Papa Onaltıncı Benedikt, 2022’nin son günü hayata veda etti.

***

Katoliklerin ruhani lideri, Papa’lık görevini bıraktığı 2013’ten bu yana Vatikan’da inzivaya çekilmişti.

***

11 Şubat 2013’te beklenmedik bir biçimde istifa etmişti.

Neredeyse altı yüz senenin ardından ilk kez bir Papa istifasını veriyordu!

VATİKAN’IN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI

İstifasından bir yıl sonra yaşlılığı nedeniyle görevini bıraktığını açıklasa da, işbu gerekçesi inandırıcı değildi.

***

Alman Papa, şu üç skandal nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı:

1) Wiki-leaks’e atfen Vati-leaks diye anılan Papa’nın ofisinden önemli belgelerin çalınması olayı yani Köstebek Skandalı…

2) Vatikan Bankası’na (IOR) yönelik “kara para aklama” suçlamaları…

3) Katolik Kilisesi’ndeki çocuk istismarı ve cinsel taciz vakalarının örtbas edilmesi…

“İYİ HAL KÂĞIDI” YOK

Ratzinger, “Münih Başpiskoposu” olduğu dönemdeki cinsel istismar olaylarını hasıraltı etmekle de suçlanmıştı!

***

Almanya’nın Münih şehrindeki bir hukuk firmasının 1945-2019dönemine ilişkin Cinsel İstismar Raporu’nda…

Ratzinger’in dört istismar vakasını örtbas ettiği vurgulanmıştı!

HASIRALTI KURULU

M.Ali Ağca’nın tetikçisi olduğu 1981’deki Papa İkinci Jean Paul Suikastı’nda Ratzinger neredeydi?

***

Dikkat…

Bu derin suikast girişimini güya soruşturan kurulun başkanıydı!

***

Suikastın CIA ile Gladio’nun planlamasıyla ve Vatikan’ın içinden destekle organize edildiği gerçeği, işte bu soruşturma kurulu eliyle örtbas edilmişti!

PAPA RATZİ

Fetullah Locaefendi’nin 1998’de Vatikan’ı ziyaret edip görüştüğü Polonyalı Papa İkinci Jean Paul’ün…

2 Nisan 2005’te ölmesinin ardından Alman Joseph Alois Ratzinger “Yeni Papa” seçilmişti.

***

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, 20 Nisan 2005 tarihli nüshasında “From Hitler Youth to PAPA RATZI” başlıklı kapakla çıkmıştı!

***

İşbu “Hitler Gençliği’nden Papa Ratzi’ye” başlığının altında, Papa Ratzinger’in 16 yaşında Alman askeriyken çekilmiş vesikalık fotoğrafı yer alıyordu.

***

Arşivden itina ile çıkarılan bu fotoğraf için öyle paparazzi’lik falan yapmaya ihtiyaç yoktu!

***

2005’te Papa’lığa seçilen Alman Ratzinger, İkinci Dünya Savaşı sırasında (1943) Waffen-SS birliğindeki bir Çocuk Asker’di!

KAŞARLANMIŞ DÜŞMAN

Papa Onaltıncı Benedikt sıfatlı Ratzinger, iflah olmaz bir İslam düşmanıydı.

***

Papa seçilmeden önce, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkmıştı…

Papa’lığa getirildikten bir buçuk sene sonra (27 Kasım-1 Aralık 2006) Türkiye’yi ziyaret etti.

AÇIK-GİZLİ KARDİNALLER GEÇİDİ

Alman Papa Ratzinger’in 2013’te istifasının ardından…

Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio, “Franciscus” ismiyle Yeni Papa seçildi.

-Halen bu görevini sürdürüyor.

***

Rahmetli Aytunç Altındal, Locaefendi Fetullah’ın “Gizli Kardinal” olduğunu yıllarca önce deşifre etmişti.

Altındal, zehirlenmek suretiyle 18 Kasım 2013’te hayatını kaybetti.

Yani, 17 ve 25 Aralık 2013’ten bir ay kadar önce!

MANEVİ BABASI, BİR DE PAPA’SI

FETÖ elebaşı Gizli Kardinal Fetullah’ın “manevi evladı” olan firari sepet-topçusu Enes Kanter…

Kısa bir süre evvel (26 Aralık 2022) Papa Franciscus’u ziyaret etti…

-Ellerine sarıldı!

***

Vatikan’ın Başına Locaefendi’sinin selamını sundu!

***

Kan-ter içindeki Paralel Hain, Papa’sına “Erdoğan, Türkiye’yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin!” diye yalvardı!

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamer-korkmaz/hitlerin-cocuk-askeri-ratzinger-yahut-skandallarin-papasi-2065016