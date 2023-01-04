GKD Tiyatro ‘Galata 42’ ile perde demeye hazırlanıyor

Göztepe Kültür Derneği Tiyatro Ekibi iki yıl sonra yeni bir oyunla, GALATA 42 ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Oyun Cumhuriyet tarihi boyunca Yahudilerin ve diğer azınlıkların hayatlarına etki eden devlet politikalarına odaklanıyor.

Aksel Bonfil tarafından yazılıp Betsy Bahar tarafından yönetilen oyunun basın metninde yer alan ifadeler şöyle:

“İki yıl aradan sonra tekrar bizlerle buluşmak için gün sayan GKD Tiyatro Ekibi, bu sefer de seyircisine gerçek tarihi canlandırmayı seçti.

Savaş zamanı ve varlık vergisi zamanları büyüklerimizce pek açıkça anlatılmamıştır. Kayadez olarak adlandırılan bu durum yakın geçmişte duvarları metruk kaleler gibi sessizlikteydi. Ancak gittikçe küçülen cemaatimiz, artık konuşuyor. Duvarlar yıkıldı.

Politika kurbanı ekalliyet ; varlık vergisinin yaptırımlarını ve korkunç sonuçlarını ancak bu nesilde açık açık haykırıyor. Ailelerin dağılması, göçler, gözyaşı, sessiz affedemeyiş, maddi tükeniş, artık geç de olsa açıklanıyor. 20 Kur’a Nafıa Askerliği hemen ardından akıl dışı vergilendirme, ancak insanımızı bitirmeye yönelik olabilirdi.

GKD bu sefer bu anlamlı tarihi, hem güldürecek hem düşündürecek şekilde ele almış ve seyircisine kaliteli vakit geçirtmeyi hedeflemiştir. GKD’nin güçlü oyunu tarihe ışık tutmaya hazırlanıyor. Oyunun adı *GALATA 42 *.

Amatör oyuncuların, profesyonel oyunları gerçekten takdire şayan. Dernek binasının halen eksik olması sebebiyle prova ve çalışma koşullarının zorluğu sürmekte olsa da, oyuncular oyunun akışında aksamaya hiç izin vermiyor. Oyun gösterimi toplumumuzun göz bebeğindeki oditoryumda. Provalarda tüm ekip, gençler ve çocuklar da dahil geç saatlere kadar özveriyle çalışıp ortaya çıkarttıkları oyunun mükemmel olmasına büyük uğraş veriyorlar.

Bu hafta nefesler tutuldu. Geri sayım başladı. “artık kayadez değil, avlaremoz zamanı, ” perde zamanı!”

Oyun Tarihleri: 7 Ocak, 17 Ocak, 21 Ocak, 28 Ocak

Yer: Ulus Özel Musevi Lisesi

Bilet için: 0530 765 88 06

https://www.avlaremoz.com/2023/01/04/gkd-tiyatro-galata-42-ile-perde-demeye-hazirlaniyor/