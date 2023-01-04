Ermenistan’ın FIDE erkekler sıralama tablosunda iki temsilcisi var

Uluslararası Satranç Federasyonu FIDE, Ocak ayı sıralama tablosunu yayınladı.

Ermenistan’ın, erkek sıralaması tablosunda iki temsilcisi var. Ermenistan milli takımında yer alan Gabriel Sarkisyan 41., Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Hayk Martirosyan ise 57. sırada yer alıyor.

Ermenistan milli takımının eski öncüsü şimdi ABD bayrağı altında mücadele eden Levon Aronyan ilk on içinde yer almıyor ve 17. sırada.

Kadınlarda Elina Danielyan 35., Mariam Mkrtchyan 69., Lilit Mkrtchyan 70., Anna Sarkisyan 85. Sıralarında yer alıyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/04/Ermenistan-FIDE/242007