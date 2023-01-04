Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması

Artsakh’taki insani kriz her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Laçin Koridoru ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar söyleniyor:

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası tarafların ve tüm ilerici insanlığın dikkatini, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı üç haftadan fazla bir süredir Laçin Koridoru’nu 9 Kasım 2020 üçlü deklarasyonu ile belirlenen rejimi ihlal edip, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a ve tüm dünyaya bağlayan yaşam yolunu kapatıp kuşatma altında tuttuğu gerçeğine çekiyor.

Azerbaycan’ın etnik temizlik politikasını sürdürerek tüm dünyanın gözü önünde Dağlık Karabağ halkını tehcire zorlamasının 23. günü doldu.

Dağlık Karabağ’daki insani kriz her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Temel ihtiyaç maddeleri, gıda ve ilaç eksikliği, giderek daha önemli hale geliyor.

Yetersiz beslenme tehlikesi aşikâr hale geldi.

Azerbaycan ablukasının farklı taraflarında yer alan yüzlerce aile ayrı kalmaya devam ediyor.

120.000 kişi fiilen mahkûm durumda.

Azerbaycan tarafının, Laçin Koridoru’nun fiilen açık olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğu, en azından Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin araçlarının sınırlı sayıda hastayı Ermenistan’a taşımasına izin verildiği gerçeğiyle kanıtlanmaktadır.

Mevcut durumda 20 Aralık 2022’de Ermeni tarafının talebine cevaben çağrılan BM Güvenlik Konseyi’nin Laçin Koridoru’nun kapatılması ve bunun Dağlık Karabağ nüfusu üzerindeki insani sonuçlarını görüşmek için acil bir toplantı yapılması tarafımızdan önemsenmektedir.

Güvenlik Konseyi üyelerinin ezici çoğunluğunun, Azerbaycan’ın koridor üzerindeki ablukasını kaldırması ve uluslararası kuruluşlar tarafından Dağlık Karabağ’a erişim sağlanması yönündeki alenen ve net çağrılarını çok takdir ediyoruz.

Fransa’nın, söz konusu Bakanlar Kurulu toplantısını takip eden on günlük süreçte, Bakanlar Kurulu Başkanı’nın duruma ilişkin basın açıklamasını kabul etme yönündeki çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz.

Ermenistan, Laçin Koridoru ablukası ve bunun sonucunda ortaya çıkan Dağlık Karabağ’ın 120 bin kişisi ile ilgili insani kriz ortadan kaldırmak için, ilgili BM organlarının Dağlık Karabağ’a engelsiz insani yardım erişimini sağlamanın yanı sıra, bölgedeki insani durumu değerlendirmek için Dağlık Karabağ ve Laçin Koridoru’na uluslararası bir araştırma heyeti göndermeyi gerekli görmektedir.

Azerbaycan, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin 6. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak Rus barış gücünün kontrolündeki Laçin Koridoru’nu derhal yeniden açmakla yükümlüdür.

Azerbaycan’ın hukuksuz eylemleri sonucunda üçlü deklarasyon hükümlerinin ihlal edildiği için, Rusya’nın da bu ağır ihlali önkoşulsuz ortadan kaldırmak için net çaba göstermesini bekliyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu