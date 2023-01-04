Bilad El Şam Ulemalar Birliği, İsrail İşgalinin Mescid-i Aksa’yı İşgal Etmesinin Tekrarlanan İhlallerini Kınadı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Bilad El Şam Ulemalar Birliği, İsrail işgal varlığının mübarek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek işlediği iğrenç suçu defalarca kınayarak, uluslararası toplumu şüpheli sessizliğini bozmaya ve işgalcilerin İslam ve Hristiyan kutsallarına karşı işlediği suçları durdurmak için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Birlik yaptığı açıklamada, ibadet ve dini uygulamalarda özgürlük ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep eden dünyanın birçok ülkesinin olup bitenler hakkındaki şüpheli sessizliğini ve utanç verici suç ortaklığını onaylamadığını ve şaşkınlığını dile getirerek, bu uygulamaların işgalin suçlarına ortak olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Birlik ayrıca, suçlu Siyonistlerin insanlara, taşlara, İslam ve Hristiyan ibadethanelerine karşı caydırıcılık olmaksızın kutsallık ihlallerinin uluslararası toplum nezdinde devam ettiğine dikkat çekti.

R.M.

SANA