Azerbaycan, Karabağ’ı dünyaya bağlayan tek yolu 23 gündür kapalı tutmaya devam ediyor: 120 bin kişi insani felaketin eşiğinde

Artsakh’ı (Karabağ) dünyaya bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nun kapalı olmasından 23 gün geçti artık. Azerbaycan, 12 Aralık’tan bu yana sahte çevresel sebepler öne sürerek koridoru kapattı.

Artsakh’ta 30 bini çocuk, 20 bini yaşlı ve yaklaşık 9 bini engelli olmak üzere 120 bin kişi, Azerbaycan’ın Laçin Koridoru’nu yasa dışı ablukası sonucunda 23 gündür insani krizle karşı karşıya kaldı. Yolun kapanması nedeniyle 270’i çocuk 1100 kişi Ermenistan’dan Artsakh’a dönemedi. İnsanların serbest dolaşım, asgari yaşam standardı, tıbbi bakım, eğitim ve diğer hakları ihlal edilmektedir.

Artsakh’ta faaliyet gösteren dükkanlar, eczaneler, marketler neredeyse boş. Artsakh Hükümeti, 29 Aralık’tan itibaren kamu gıda hizmetlerinin sağlanmasını sınırlama kararı aldı. Artsakh’ta mağazalar, yalnızca hükümetin kararıyla ihtiyat fonlarından malzeme alıyor.

Sağlık kurumlarında planlanan ameliyatlar hala askıya alınıyor. 30 Aralık verilerine göre 12 çocuk “Arevik” sağlık ünitesindeki yenidoğan ve yoğun bakım ünitelerinde bulunuyordu. “Cumhuriyet Tıp Merkezi”nde 12 hasta yoğun bakıma kaldırıldı, 5’inin durumu son derece ağırdı.

19 Aralık’ta Artsakh’ta bir vatandaş, yolun kapalı olması nedeniyle onu uygun tedaviyi organize etmek için Ermenistan’a nakledemediklerinden dolayı hayatını kaybetti.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin arabuluculuğuyla Artsakh’a bir insani yardım kargosu gönderildi. Ağırlıklı olarak ilaç, bebek gıdası ve tıbbi malzeme içeriyordu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğuyla Artsakh’tan 4 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 10 hasta Ermenistan’daki farklı tıp merkezlerine nakledildi.

13 Aralık’ta Artsakh Devlet Bakanı danışmanı Artak Beglaryan ve Dışişleri Bakan Vekili Davit Babayan, Laçin Koridoru’nu kapatanların göründüğü gibi çevre aktivistleri değil, Azerbaycan’ın özel servislerinde çalışan insanlar olduğunu açıkladılar. Koridorun kapatıldığı ilk günlerden itibaren ortalıkta dolaşan videolar ve fotoğraflar, yolu kapatanlar arasında Türk aşırılık yanlısı “Bozkurtlar” örgütünün de destekçilerinin de olduğunu kanıtlıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/04/Azerbaycan-Artsakh-Karabağ/242004