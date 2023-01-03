Türkiye, Bodrum’un Aya Nikola Kilisesini sahiplenmeli!

TANDOĞAN UYSAL

Dünyada her yerleşim yerinin tarihi zenginliği ve bir misyonu ve sembolü vardır. Nasıl tarihi Bodrum Kalesi Bodrum’un bir zenginliği, misyonu ve sembolü ise Bodrum dokusunun bir parçası olan Aya Nikola kilisesi de aynı olmalıdır.

Tartışılması bile saçmadır…

Bodrum’a ait eski fotoğraflara bakıldığında Aya Nikola Kilisesinin bu heybetli duruşunu ve şehri adeta kucakladığını görüyorsunuz. İşte misyon, işte zenginlik işte sembol. İşte hep Bodrum’un doğal dokusu diyorsak, Aya Nikola Kilisesi bunların başında gelen tarihi bir dokudur. Bunun tartışılması bile saçmadır.

Bu konuda şimdiye kadar çok şey yazılıp ve çok kararlar alınıp, vaatler verilmiştir. Önemli olan niyettir. Samimiyet ve özlemdir.

Ben 10 yaşında Bodrum İle tanıştım. Zaten hep deriz ya, o yokuştan bir inen bir daha çıkamaz diye. Benim için de aynı oldu. Bodrum’un biz de parçayız ve dokusuyuz.

Demek ki bir parçası olduğumuza göre Bodrum’un ayrı bir özelliği var. Gelen kimse Bodrum’u seviyor ve severek kalıyor. Belki denizine, havasına, suyuna, güneşin batışına, insanına, hayvan sevgisine bir de tarihi dokusuna diye sıralayabiliriz.

Belki o yokuştan inerken, Bodrum Kalesinin bizi karşılayan o gizemi de olabilir. Tarihi Bodrum Kalesi deyince; Bodrum’un simgesi diyoruz. Onun bir taşına zarar gelmesini istemeyiz. Bizim de artık kutsal bir değerimiz ve zenginliğimiz olmuştur.

Bodrum Kalesinin tarihçesine baktığımızda, 1402 yılında St. Jean Şövalyeleri tarafından Aziz Peter Kalesi adıyla inşa edilmiştir. Aya Nikola Kilisesi ise 1780-1873 yılında Aziz Nikola’ya adanarak inşa edilmiştir.

Bodrum’un olmazsa olmazları…

Yani iki tarihi yapıda Hristiyan dünyasına hitap etse de bizim topraklarımızda bizim eserlerimiz ve zenginliğimizdir. Yani olmazsa olmazımızdır.

Bugün Mekke İslam dünyası için ne kadar değerli ve mukaddes ise bu yerlerinde Hristiyan dünyası için o kadar değerli ve mukaddestir ve her şeyden öte bir turizm cazibesi de vardır. Tabii ki aynı zamanda Bodrum’un tarihi dokusuna sahip çıkmak da, Türkiye’nin tarihi dokusuna sahip çıkmaktır.

2023 ile bir kez daha “Haydi bakalım” diyelim…

Ayrıca konunun bir evrensel bütünlüğü de vardır. Bir dünya mirasıdır. Bu önemi ve evrensel yapısı ile tarihi Aya Nikola Kilisesini tekrar dünyaya, Bodrum’a ve Türkiye’ye kazandırmak özlemi ile bu konuda misyon sahiplerine “ Haydi” diye bir çağrıda bulunalım.

Dünyada yüzümü ağrıtacak bir proje de olacak…

Eğer Türkiye Bodrum’daki Aya Nikola Kilisesinin yeniden eskisine benzer bir projeye getirip dünyaya tanıtıp anlatırsa dünyada buna sessiz kalmayacaktır. Uluslararası areneda bizi kötüleyenlere de bir şamar olacaktır.

2023 yılında herkes bir dilek dilediyse benimde gönlümde Bodrum’un tarihi dokusunun ve şehrinin en yakışanı Aya Nikola Kilisesini eski haline uygun olarak Bodrum’a tekrar kazandırılmasıdır.

Sevgi ile kalın!

https://www.bodrumgundem.com/2023/01/03/turkiye-bodrumun-aya-nikola-kilisesini-sahiplenmeli/