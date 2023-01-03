Sosan, Eski Papa Benedict’in Ölümü Nedeniyle Şam’daki Vatikan Büyükelçiliği’nde Başsağlığı Diledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Dr. Ayman Sosan, Şam’daki Vatikan Büyükelçiliği’nde eski Papa 16. Benedict Hazretlerinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı adına Dr. Susan, büyükelçiliğin kayıtlarına Papa 16. Benedict’in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyen bir söz yazarak, manevi, ahlaki ve insani değerlerin korunmasında merhumun erdemlerini övdü.

Taziye törenine Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Protokol, Avrupa ve Enformasyon daireleri müdürleri katıldı.

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