Saç tasarım uzmanından kadınlara doğal görünümlü postiş

Saç kesimi, rengi ve tasarımının dışında farklı saç uzatma ve ekleme teknikleriyle Ermenistan’daki Shirinyan Beauty güzellik merkezinde hizmet veren Saç Tasarım Uzmanı Srap Shirinyan yaptığı saç eklentileriyle kadınların doğal görünümlü uzun saçlara sahip olmasını sağlıyor. 3 farklı kaynak yöntemi uyguladıklarını anlatan Shirinyan, “Buz kaynağı adını verdiğimiz uygulamada kullanılan bağlar o kadar ince ki saçlar toplandığında bile görünmüyor. Sıcak füzyon yönteminde ise saç telleri keratin desteğiyle ısıtılarak tutturuluyor. Üçüncü ana yöntemimiz olan bantlı uzantılar da takıp çıkarma özelliğiyle kolaylık sunarken, aynı zamanda doğal bir görünüm elde edilmesini sağlıyor” dedi.

Uzun saçların günümüzde hayal olmadığını söyleyen Srap Shirinyan, “Uzun saç modelleri bir kişinin dış görünüşüyle yansıttığı enerjiyi tamamen değiştirebilir. Onu daha ilgi çekici ve havalı hale getirebilir. Ancak birçok kadın saçlarını uzatmak istese de maalesef her saçın yapısı uzun kullanmaya elverişli değil. Ben de bu olumsuzluğu ortadan kaldırıyor ve merkezimdeki profesyonel ekibimle birlikte farklı yöntemler uygulayarak kadınların doğalgörünümlü uzun saçlara sahip olmasını sağlıyorum” diye konuştu.

“SAÇ YAPISINA EN UYGUN YÖNTEMİ BELİRLİYORUZ”

Saç tasarım merkezlerinde 3 farklı kaynak yöntemi uyguladıklarını belirten Shirinyan, “Buz kaynağı adını verdiğimiz uygulamada kullanılan bağlar o kadar ince ki saçlar toplandığında bile görünmüyor. Sıcak füzyon yönteminde ise saç telleri keratin desteğiyle ısıtılarak tutturuluyor. Üçüncü ana yöntemimiz olan bantlı uzantılar da takıp çıkarma özelliğiyle kolaylık sunarken, aynı zamanda doğal bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Uzun saç görünümü için gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerde kişinin saç dokusuna, rengine ve yapısına en uygun olanı belirliyoruz. Elbette kadınların ihtiyaçlarından hareketle benimsediğimiz bu ilkeyi diğer hizmetlerimize de dahil ediyoruz” dedi.

GÜZELLİK MERKEZİNDEKİ TÜM EKİP ÖNCE EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Shirinyan, Shirinyan Beauty’deki diğer uygulamalar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Güzellik merkezimizde saç renginden kesimine, saç tasarımından estetik ve medikal bakıma, manikürden makyaja kadar birçok alanda çalışıyoruz. Tüm deneyimlerimizi müşterilerimiz için kusursuz hizmetlere dönüştürüyoruz. Bunun için sektördeki 26 yıla dayanan tecrübemin dışında, ekibimdeki her bireyin de icra ettiği meslek için eğitim almasına aracı oluyorum. Örneğin makyözlerimizin tamamı merkezimizde eğitim alır. Ayrıca 2018’de eğitmen kadrosuna katıldığım ve ‘Sanat Ortağı’ fahri statüsüne layık görüldüğüm L’Oréal’in akademisinde eğitim görür. Müşterilerimizin hayal ettikleri görünüme kavuşması için hem eğitimlerimi yapmaya, hem de yeni deneyimler kazanmaya devam ediyoruz.”

https://www.dha.com.tr/saglik-yasam/sac-tasarim-uzmanindan-kadinlara-dogal-gorunumlu-postis-2185361