İran ve Hindistan, Ermenistan’ı desteklemeye hazır

“Birleşik Ermenistan” partisinin üyesi Vardan Khachatryan, NEWS.am’e verdiği demeçte 9 Kasım 2020 tarihli açıklamanın imzalandığı durum değiştiğinin ve artık İran’ın, Ermenistan çevresinde yaşanan süreçlere silahla katılmaya hazırken, Hindistan doğrudan Ermenistan’a askeri destek sağlamaya hazır olduğunu beyan ettiğini dile getirdi.

“Azerbaycan, Türkiye’nin desteğiyle askeri yolla Syunik yolunu açmaya hazırlanıyordu, ancak sonuç olarak Türkiye herhangi bir risk almadı, çünkü İran benzeri görülmemiş önlemler aldı ve Kapan’a bir başkonsolos atadı, bu da Bakü’nün niyetini engelledi. Aliyev bu şartlar altında itibarını kurtarmak için Karabağ yönünde gerginliği tırmanmak zorunda kaldı.

Khachatryan, teraziyi nihayet düzeltmek ve kimin kim olduğunu İran ve Hindistan’ın kim olduğunu anlamak için Ermenistan’ın hızlı, yüksek kaliteli bir diplomatik oyun oynaması gerektiğine inanıyor.

“Hindistan’ın Kuzey-Güney koridorunu tam olarak gördüğü gerçeği de dahil olmak üzere açıklamalarına dayanarak, isteyenler Ermenistan’a yönelik saldırıyı dikkatlice hesaplamalıdır. Bu ağır bir argüman. İran da Syunik üzerinden koridor açılmasının kabul edilemez olduğundan bahsediyor” dedi.

Etkili bir dış politika izlemenin ve seçimlerden sonra daha da bölünmüş toplumu konsolide etmenin önemine işaret etti.

Khaçatryan, “Büyük Ortadoğu bölgesinde sorunlar savaş alanında çözülür. Barış istiyorsan savaş için hazırlan. Mevcut jeopolitik süreçlerin arka planına karşı, tüm devletlerin ve egemen ulusların dünya tarihinin bir sonraki aşamasına geçmeyeceği söylenebilir.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu