Emerit Papa Benedict’in vefatı Papa Francis’in emekliliğini kolaylaştırdı mı?

Katolik dünyasının eski ruhani lideri Papa Benedict’in vefatının ardından istifa mektubunun 9 yıldır hazır olduğunu söyleyen Papa Francis’in emekliye ayrılmasının önündeki bir engel daha kalkmış oldu.

Altı ay önce sağlık sorunları nedeniyle istifa edeceği yönündeki spekülasyonları bir kenara iten Papa Francis Aralık ortalarında ise istifa dilekçesini Eski Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone’ye verdiğini ve tıbbi nedenlerin çalışmasına engel teşkil etmesi durumunda dilekçesini dikkate almasını istediğini belirtmişti.

Şu anda 86 yaşında olan Papa Francis, Benedict’in emekli olduğu yaştan bir yıl daha yaşlı. Her ne kadar baston ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duysa da çalışma ritminde şu ana kadar bir yavaşlama görülmedi. Bu ay Afrika’ya ve ağustosta Portekiz’e seyahat etmesi planlanıyor.

Fakat sağlığı kötüye bile gitse emekli bir başka papanın bulunması kendisinin emeklilik planlarını askıya almasına neden oluyordu.

Ancak 90 yaşına yaklaşan ruhani liderin bundan böyle istifa etme ihtimalinin artması bekleniyor.

Kilise’de “çok başlılık” tartışması

Aslında uzun yaşam süreleri papaların istifalarını düşünülemez hale getirmişti. Papa Benedict neredeyse 600 yılda ilk istifa eden Papa olmuştu. Bu da eski papaların rolünü düzenlemeye yönelik çağrılar alınmasına neden oluyordu. Zira emekli papaların yaptığı kimi açıklamalar Papa Francis’inkilerle ters düşebiliyor bu da kamuoyunda kafa karışıklıklarına neden olabiliyordu.

Papa Francis geçen ay bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte “emerit” papaların hukuki statüsünü tanımlama niyetinde olmadığını söylemiş, ancak Vatikan’da bu tür kuralların yazılabileceğini belirtmişti.

Papa Benedict’e yakınlığıyla tanınan Vatikan’ın eski hazine bakanı ve en üst düzey üçüncü kardinali George Pell ise emekli bir papanın “emerit” unvanını koruyabileceğini ve kardinalliğe geri dönebileceğini söylemişti.

İtalya’nın Bologna Üniversitesi’nde konuyu inceleyen akademisyenler ise Kilise’nin “iki başlı” görüntüsü olmaması gerekliliğinin altını çizerek Pell’in kardinallik önerisinin aksine eski papaların “Roma’nın Emerit Piskoposu” olarak adlandırılması gerektiği görüşünü sundu.

Papa Francis’in de temmuzda Reuters’e verdiği demeçte kendisine tam olarak böyle hitap edilmesini istemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Euronews