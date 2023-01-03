Aret Taşcıyan’ın acı günü; ablası vefat etti

Aret Taşcıyan, ablası Anita Demirtaş’ı kaybetti. Anita Demirtaş’ın cenazesi 10 Ocak Salı günü Bağlarbaşı Ermeni Surp Hac Ermeni Kilisesi’nde 13.00’da…

Denizcilik camiasının tanınan isimlerinden Aret Taşcıyan, ablası Anita Demirtaş vefat etti.

Anita Demirtaş’ın cenazesi 10 Ocak Salı günü Bağlarbaşı Ermeni Surp Hac Ermeni Kilisesi’nde 13.00’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Anita Demirtaş, beyinde pıhtı oluşması rahatsızlığıyla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bir ay gibi bir süre burada tedavi gören Anita Demirtaş, verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Merhume Anita Demirtaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlı diliyoruz.

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