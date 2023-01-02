Yeni nesil devşirmeler: Beyazlaştırma ve Hıristiyanlaştırma projeleri

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya iзeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkзılık, ayrımcılık ya da nefret suзu iзerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan цnce bu uyarıları gцz цnьne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı gьvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Yusuf Kaplan

Yıl: 1900. Afrika’daki Hıristiyanların oranı sadece % 3.

Yıl: 2000. Afrika’daki Hıristiyanların oranı % 30 ve hatta üzeri!

İnanılır gibi değil!

Bunun sırrı ne, peki?

Hıristiyanlığın gücü, muhkem, muhteşem bir din olması mı?

Hayır!

Ne peki?

Elbette ki, emperyalizm.

HIRİSTİYANLIK NEDEN VE NASIL ÖLÜ DOĞDU?

Hıristiyanlık öldü.

“Baştan ölü doğdu Hıristiyanlık”, diyebiliriz ilk yarım asır sonrası süreç için.

Vahiy geldi ama muhafaza edilemedi: Roma zulmü ve paganizmi, ilk Hıristiyan mü’minlere kan kusturdu, hayatlarını cehenneme çevirdi.

Katliam katliam üstüne…

Katliam katliam üstüne…

İnananlar nefes alamadı, nefesleri boğuldu.

Hıristiyanlık böyle böyle paganlaştırıldı, dolayısıyla ölü doğmuş oldu!

Sonrası, malum…

Haşmetli Roma’nın çöküşü, paganlaştırılan Hıristiyanlığın Bizans›ı ve Roma›yı teslim alışı.

Önce Bizans’ın, ardından da Roma’nın Hıristiyanlaşması.

Sonra da Hıristiyanlığın Bizanslaşması ve Romalılaşması: Ruhunu yitirmesi, her tür kullanıma müsait bir aygıt hâline getirilmesi.

Güç devşirilecekse, Kilise’den devşirilecek olması.

Tabir caizse, Kilise makinası’nın güç dağıtan, krallara taht giydiren, dünyaya nizam veren yeni bir firavuna dönüşmesi.

Kilise’nin firavunlaşması: Parayla günah çıkarma âyinleri yapılmasına vardırılacak kadar işin zıvanadan çıkması!

Kilise’nin günahlarını çıkaracak bir kuruma ihtiyaç duy/ul/ması ama böyle bir kurumun bulunamaması, tabiî olarak.

HIRİSTİYANLIK, BATI DIŞINDA DİRİLTİLİYOR… NEDEN PEKİ?

Hıristiyanlık bu tarihî ve felsefî özetten de anlaşılacağı üzere, paganlaştırıldığı ve yurt edindiği Avrupa’da daha baştan ölü doğmuştu. Şimdi fiilen ölü artık. Sadece cenazesi kaldırılmadı. Katafalka konuldu, ölüm törenini bekliyor ama izin verilmiyor bizzat Vatikan tarafından!

Hıristiyanlık Avrupa’da öldü. Afrika’da, Latin Amerika’da yayıldı inanılmaz paralar harcanarak Vatikan tarafından. Evet, Hıristiyanlık Batı’da öldü ama Afrika ve Latin Amerika’da diriltildi zoraki olarak!

Nasıl?

Elbette ki, emperyalist yöntemlerle…

Afrika’yı baştan başa dolaştım ben… En ücra köylerde hiç de küçük olmayan kiliseler gördüm… Her yerde… Afrika’nın her ülkesinde…

Kilise dikilen yerlerin, köylerin Hıristiyan köyler olup olmadığını her soruşumda aldığım cevap aynıydı ve şok etmeye yetmişti beni: Hayır!

Bu köylerin hiçbiri Hıristiyan ahalinin yaşadığı köyler değildi! Neden ve nasıl dikilmişti bu kiliseler öyleyse?

Hedef göstermek için: Bir gün buralar ele geçirilecek, Hıristiyanlaştırılacak!

Daha da vahimi ne, biliyor musunuz?

Dert, buraların Hıristiyanlaştırılması değildi. Dert, Afrika’nın, Latin Amerika’nın tabiî kaynaklarının, zenginliklerinin ele geçirilmesi, yağmalanması, Avrupa’ya taşınmasıydı.

Amerika kıtalarının (fethiyle değil) işgal edilmesiyle birlikte Avrupa ekonomisi 6 kat büyümüştü!

İnanılır gibi değil gerçekten!

Emperyalizmin böylesi görülmedi!

Hıristiyanlık Afrika’ya yerleşti, Amerika kıtaları zaten çoktan Hıristiyanlaştırılmıştı: Dünyada Hıristiyanların en yoğun olduğu kıtalar Amerika kıtaları ve Afrika kıtası el’an!

Sırada Asya kıtası var…

Sırada Asya kıtasının kurucu, motor ülkeleri Çin, Hindistan, Endonezya ve Türk cumhuriyetleri var…

Hıristiyan kiliseleri, özellikle Vatikan bu ülkelere çok büyük yatırımlar yapıyor.

Özellikle Kore’yi pilot ülke olarak seçtiler başından itibaren: Her tür pisliğin, rezilliğin kaynağı Kore şu ân: Özellikle liseli gençler, eşcinsel sapkınlık biçimlerine özendiriliyor çeşitli müzik grupları tarafından. Sadece Kore’de değil, bütün küre ölçeğinde!

Gençleri ses’le devşiriliyorlar!

Amaç Hıristiyanlığın yaygınlaştırılması değil, kapitalizmin ve dolayısıyla Batı hâkimiyetinin önünün açılması. Kilise, bu iğrençliğe aracılık etmekte hiçbir sakınca görmüyor!

Aksine!

Bütün dertleri yerli kültürleri, inanç sistemlerini önce geriletmek, etkisiz hâle getirmek, sonra da bitirmek!

Budizm bitti, bitirildi!

Hinduizm bitti, bitirildi!

Taoizm bitti, bitirildi!

Konfüçyanizm bitti, bitirildi!

Ama İslâm bitirilemedi!

YENİ NESİL DEVŞİRMELER: BEYAZ TÜRKLER VE BEYAZ KÜRTLER HIRİSTİYANLAŞTIRILACAK!

O yüzden sırada İslâm var. Afrika’da İslâm’a siyasî olarak büyük darbe vurdular ama akîdevî olarak büyük darbe vuramadılar! Afrika’da Hıristiyan yapılan toplumlar yerel Afrika kültürlerini benimseyen toplumlar. Onları kolayca Hıristiyanlaştırabildiler çünkü direnç noktaları İslâm gibi güçlü değil’di hiçbir zaman!

Ama önümüzdeki süreçte Vatikan, Müslüman toplumları Hıristiyanlaştırma projesini gündeme aldı: Önce İslâm›dan uzaklaştırıp laikleştiriyorlar, sonra Hıristiyanlaştırma faaliyetlerine başlıyorlar…

İki aşamalı devşirme stratejisi uyguluyorlar…

Türkiye’de şu an bu iki aşamalı stratejinin birinci aşaması başarıldı.

Şimdi ikinci aşama devreye sokulmuş durumda. Bu süreç Özal’lı yıllardan itibaren işletiliyor Türkiye’de. Ama son 5-6 yılda Doğu’da ve Güney Doğu›da bütün insanımız ama özellikle de Kürt ve Alevî kardeşlerimiz hızla Hıristiyanlaştırılıyor… Anadolu seyahatlerimde öğrendiğim en ürpertici haberlerin başında bu geliyor…

Devlet uyuma!

Sayın Soylu, sayın bakan, meseleye yakından bakın lütfen!

Bu yazıdan sonra bazı örgütlerin ve aşağılık şebekelerin beni hedef tahtasına oturtacaklarını biliyorum ama umurumda bile değil bu.

Gelen en büyük tehlike şu bu bağlamda: İstanbul’un ve İzmir başta olmak üzere bütün Ege ve Akdeniz sahillerimizdeki şehirlerimizin özellikle üst, varlıklı sınıflarının hızla Hıristiyanlaştırılmaya başlanacağını düşünüyorum.

Neden üst sınıflar Hıristiyanlaştırılacaklar?

Şundan: Bu aileler, İslâm’la bağları en zayıf toplum kesimleri.Avrupa’da, Amerika’da geçiriyorlar hayatlarının bir bölümünü.

Afrika’da ve diğer kıtalarda olduğu gibi üst sınıflar Hıristiyanlaştırıldığı zaman o ülkeler üzerinde önce hâkimiyet kuracaklar sonra da kaynaklarını Batılılara daha rahat peşkeş çekecek Hıristiyanlaşmış ve beyazlaşmış yerliler, icat edilen sözümona bu yerli yönetici sınıflar!

Bunlara yeni nesil devşirmeler diyebiliriz.

Önceki kuşaklar laikleştirilerek devşirilmiş, ülkenin iktidar kast’ıyapılmıştı. Ülkenin kültür, sanat, eğitim, iktisat, bürokrasi ve hâriciyesine bu devşirmeler hükmediyor o yüzden.

Şimdi de yeni kuşaklar önce beyazlaştırılarak sonra da Hıristiyanlaştırılarak devşirilecekler…

Türklerin de, Kürtlerin de beyazlaştırılarak devşirilen sınıfları çoktan icat edildi Türkiye’de. Şimdi sırada Hıristiyanlaştırılarak devşirilme süreci var…

Sözün özü: Bu ülke iki asırdır kimseden çekmedi devşirmelerden ve devşirmelerin devşirmelerinden çektiği kadar!

Vesselâm.

https://www.yenisafak.com/yazarlar/yusuf-kaplan/yeni-nesil-devsirmeler-beyazlastirma-ve-hiristiyanlastirma-projeleri-2064996