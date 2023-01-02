Urfa’daki tarihi konak, talan eve dönüştü!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce turizme kazandırılması amacıyla kamulaştırılan tarihi konaklar, ilgisizlik nedeniyle definecilerin talanına, madde bağımlılarının yuvasına ve haliyle çöplüğe dönüştü. Araştırmacı-Yazar Yusuf Sabri Dişli evlerdeki büyük tahribatı gündeme getirirken vatandaşlar evle…

EYYÜBİYE- 2023 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Şanlıurfa’da, tarihi evlerin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kenti turizm cazibe merkezi haline getirmek için Kale Eteği’nden sonra Kızılkoyun Mağaralarında kamulaştırma çalışmaları yaptı.Kaya mezarlarında restorasyon ve aydınlatma ile büyüleyici bir görünüme kavuşturuldu.

Nekropolün yanına ise Kızılkoyun Çay Bahçesi kuruldu ve hizmete açıldı. Ziyaretçilerine tarihle iç içe unutulmaz bir vakit geçirmeyi sağlayan bölgenin üst kısmı ise tüm bu büyülü manzara karşın hayal kırıklığı oluşturdu. O dönem kamulaştırılan evler arasında 6 tarihi konak/ev olduğu öğrenildi. Konaklar ile ilgili projenin de adı konulmuştu.

Konaklaraslına uygun bir şekilde onarılarak turizm konak evleri adasına dönüştürülecekti. Ada,ürkiye’nin en kapsamlı gastronomi merkezi olacaktı. Proje hazırlanmıştı. Koruma Kurulu’ndan onay geldiği takdirde restorasyon yapılacak, konak turizme açılacak ve şehrin manzarası da büyüleyici olacaktı.

BİR ASIRLIK KONAK TALAN ALANI OLDU

Ancak, planlanan olmadı. Tarihi konak ve evlerden birinden gelen görüntü bunun kanıtı oldu.

Konak 1 asırdan fazladır ayakta duruyor. Büyükyol Güllü Sokak’ta Tırşolar (Atlılar) Evi olarak 125 yıl öncesine tarihlenmiş Cihat Kürkçüoğlu tarafından arşivlerdeki yerini alan biri fotoğraf karesinde, evin avlusunda şehriye yapan ermeni kızlarının olduğu görülüyor. Daha sonra yine Kürkçüoğlu tarafından yine aynı açıdan çekilen fotoğrafta konağın hala zarar görmediği görülüyor.

Bugün ise konağın eski halinden eser kalmadı.

Araştırmacı-Yazar Yusuf Sabri Dişli, evlerdeki tahribatı gündeme taşıdı ve “Her şey ne güzel başlamıştı. Urfa Büyükşehir Belediyesi evi istimlak etmiş bir adadaki evleri onaracaktı. Kızılkoyun nekropolü üstünde bir taç gibi duracaktı… Korumasız ev tarihi eser avcıları ve talancılar öyle bir tahrip etmiş ki…” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, konak yada evlerin daha fazla tahribata uğramada korunmaya alınması istendi.

BİHA

https://www.gazeteipekyol.com/haber/13604194/urfadaki-tarihi-konak-talan-eve-donustu