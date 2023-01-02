Papa Benedictus’tan ilk fotoğraflar! ‘Kural yok’, tarihe geçecek

Naaşı Vatikan’da halka açılan eski papanın cenazesinde, yalnızca iki ülkeden resmi davetliler olacak. İstifa kararıyla 600 yıl sonra tarihe geçen Benedictus, cenaze töreniyle de bir ilke imza atacak.

Joseph Ratzinger, jandarma komiseri bir baba ile aşçı bir annenin üç çocuğundan en küçüğü olarak 16 Nisan 1927’de Almanya’da doğdu. 1941’de, Nazi Almanyası’nda Hitler Gençliği’ne alındı. 1943’te asker üniformaları giydirilip savaşa yollanan Ratzinger, 1945’te firar etti ve kısa süreliğine Müttefikler tarafından savaş esiri olarak tutuldu.

Savaş sonrası felsefe ve teoloji eğitimi alan Ratzinger, dogmatik teoloji profesörü unvanı aldı. 1951’de rahip olmasının ardından 1977’de Münih ve Freising Başpiskoposluğu görevini üstlendi. 1981’de ise, Engizisyon’un devamı olan İnanç Doktrini Kurulu’nun başkanlığına atandı.

Bu dönemde sekülerleşme, feminizm, eşcinsellik, biyoetik gibi konulardaki tavizsiz muhazafakar, gelenekselci görüşleri nedeniyle ‘Tanrı’nın rottweiler’ı’ olarak anılmaya başladı.

Şubat 2013’te, tüm dünyada şok etkisi yaratan tarihi açıklaması şöyleydi:

“İlerleyen yaşım yüzünden gücümün bu görevi gerektiği gibi ifa etmeye yetmediği kanaatine vardım… Hızlı değişimlerin yaşandığı ve inanç dünyasıyla ilgili önemli sorularla çalkalanan bugünün dünyasında Aziz Pietrus’un teknesini yönetmek ve İncil’i ilan etmek için hem beden hem de ruh gücü gerekiyor, son aylarda benim bu gücüm o kadar azaldı ki, bana emanet edilen görevi iyi idare edemediğimi kabul etmem gerekiyor.”

2005 yılında, 78 yaşındayken papa seçilen Ratzinger, Papalık ismi olarak 16. Benedictus’u tercih etti. Tarihin en yaşlı papalarından biri olan Benedictus, sekiz yıl boyunca Katolik Hristiyanların liderliğini üstlendi.

SULTANAHMET CAMİİ’Nİ ZİYARET

Papa seçildikten sonra ‘kültürler ve dinler arasında gerçek bir diyalog ihtiyacı olduğunu’ söylese de, bazı söylem ve eylemleriyle hem Müslüman hem de Yahudileri kızdırdı. Eylül 2006’da Almanya’daki Regensburg Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, 14. yüzyıldaki bir Bizans İmparatoru’nun İslam’daki cihat kavramıyla ilgili sözlerini alıntıladı, bu konuşma İslam dünyasında infial yarattı.

Regensburg konuşmasından birkaç ay sonra Kasım 2006’da Türkiye’yi ziyaret eden Papa’nın İstanbul’da Sultanahmet Camii’nde dua etmesi ise ‘Müslümanlara yapılmış bir jest’, ‘Regensburg konuşmasını izleyen tartışma ve manipülasyonlara bir son‘ olarak yorumlandı.

Ratzinger, Regensburg vakasından 10 yıl sonra yaptığı bir açıklamada, papalık görevi boyunca en hassas ziyareti Türkiye’ye yaptığını söyleyecekti.

16. Benedictus’un Yahudi dünyasında tepki çeken eylemlerinden en öne çıkanı, 1988’de aforoz edilen aşırı muhafazakar dört din adamını yeniden kiliseye kabul etmesi oldu. Bu isimler arasında, Yahudi Soykırımı’nı ‘yalan’ diye niteleyen eski piskopos Richard Williamson’ın da yer alması tepkilere yol açtı.

600 YIL SONRA BİR İLK

Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde verdiği istifa kararı, 600 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyordu. 16. Benedictus, 1415’ten bu yana istifa eden ilk papa oldu. Papa’nın istifasına yol açan, kendi deyimiyle yönetim kapasitesini aşan ‘değişim’ ve ‘soruların’ neler olduğu, kilisede yaşanan çalkantılara bakılarak anlaşılabilir. Ratzinger papa seçildiğinde Katolik Kilisesi çocuk tacizi skandallarıyla yüzleşmeye başlıyordu, suçlamalar 2009-2010 döneminde zirve yaptı.

Kilisenin yalnızca yerel idarecileri değil Vatikan da bazı vakaları hasır altı etmekle ve tacizci din adamlarını korumakla suçlanıyordu. 16. Benedictus taciz skandallarını 2010’da “Kilise içindeki günah” diye niteleyip adalet ihtiyacından söz etti.

Papa’nın istifasından bir yıl sonra yayımlanan bir rapora göre 16. Benedictus 2011-2012 arasında 400 rahibi, çocuk tacizi suçlamaları nedeniyle görevden almıştı.

Ancak 2022 başında Almanya’da yayımlanan bir raporda, eski papanın Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı 1977-1982 yılları arasında çocuk istismarı vakalarına göz yumduğu yazıyordu. Ratzinger de soruşturma heyetine yanlış bilgi verdiğini kabul etti ancak bunun ‘editoryal bir hatadan’ kaynaklandığını savundu.

VATILEAKS!

16. Benedictus’un papalık döneminin en ses getiren skandallarından biri de ‘Vatileaks’ olarak anılan Vatikan’dan gizli belgelerin sızdırılması vakasıydı. 2012’de Papa’nın eski uşağı, gizli belgeleri çalarak bir gazeteciye vermekten suçlu bulundu. Gazeteci Gianluigi Nuzzi tarafından ‘Sua Santita’ (Hazretleri) isimli bir kitapta yayımlanan bu belgeler, Vatikan içindeki yolsuzluklar, iç çatışmalar ve skandalları ifşa ediyordu.

Şubat 2013’te görevini bırakan Papa Benedictus, ilerleyen yaşını gerekçe olarak gösterdi.

KURAL YOK

Son yıllarını ciddi sağlık sorunlarıyla geçiren eski Papa, 2022’nin son gününde öldü. 16. Benedictus’un naaşı, ölümünden iki gün sonra Vatikan’daki San Pietro Bazilikası’nda halkın ziyarete açıldı. Perşembe günü yapılacak cenaze töreni öncesi on binlerce kişinin eski papayı katafalkta ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası haber ajansları AFP ve AP, Papa Benedictus’un naaşından ilk fotoğrafları bu sabah dünyaya servis etti.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni de bu sabah San Pietro Bazilikası’nı ziyaret etti.

Vatikan yönetmeliğinde papaların cenaze törenleri tüm detaylarıyla sabitlenmiş olsa da ’emekli’ papa için yapılacak törenle ilgili önceden belirlenmiş kurallar bulunmuyor.

TARİHTE BİR İLK YAŞANACAK

16. Benedictus için Perşembe günü yapılacak töreni, halefi Papa Francesco tarafından yönetilecek. Bu törenle ilk kez bir papanın cenazesi başka bir papa tarafından idare edilmiş olacak.

Papa cenazelerine dünya çapından devlet liderleri de davet ediliyor.

2005’teki son papa cenazesine 70’ten fazla ülkenin lideri katılmıştı. Roma’ya yaklaşık 4 milyon kişinin gelmesine neden olan bu cenaze tarihin en büyük Hristiyan buluşmalarından biri olmuştu.

Vatikan’ın açıklamasına göre Emekli Papa 16. Benedictus’un isteği doğrultusunda Perşembe günkü cenaze töreni ise sade ve ölçülü olacak. Perşembe günü Vatikan’daki San Pietro Meydanı üzerinde hava sahası kapatılacak.

Resmi olarak davet edilen tek devlet heyetleri İtalya ile eski papanın memleketi Almanya’dan. Diğer ülkelerden temsilciler resmi değil özel sıfatla cenazeye katılabilecek.

İKİ PAPA DÖNEMİ

16. Benedictus’un istifa etmesinin ardından yaptığı Vatikan’da yaşamak ve papalara özel beyaz renkte giyinmek gibi sembolik seçimleri, Katolik Kilisesi’nin zirvesinde bir ‘çift başlılık’ algısına da yol açtı. Halefi Francesco’nun reform girişimlerine karşı çıkan muhafazakar kesim, 16. Benedictus’u referans almayı sürdürdü.

Aşırı sağcı politikacılar da, göçmenlere kapıların açılması ısrarı ve İslam’a ılımlı yaklaşımı gibi birçok başlıkta ayrı düştükleri Papa Francesco’ya karşı emekli Papa’yı ‘tuttuklarını’ ilan etmekten çekinmedi.

Aşırı sağcı lider Matteo Salvini’nin 2016’da ‘Benim papam Benedetto’ yazılı tişörtle verdiği fotoğraf ve “Papa Benedictus’un İslam hakkında çok net fikirleri vardı. İmamları kiliseye davet edenleri beğenmiyorum” sözleri bu bölünmenin dışavurumuydu.

Vatikan’da bir ilk olan bu dönem, 2019 tarihli ‘Two Popes’ (İki Papa) filmine de ilham olmuştu.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/papa-benedictustan-ilk-fotograflar-kural-yok-tarihe-gececek-6881586