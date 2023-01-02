Grigor kime denir? Gerçekte Grigor kimdir? Tarihte Grigor var mı? Selçuklu döneminde Grigor var mı?

Tarihte Grigor’un kim olduğu merak ediliyor. Tarihi diziler ve filmlerde Grigor ismi sıkça geçer. Peki ama Grigor kimdir?

Grigor dizi ve filmler başta olmak üzere kitaplarda da yer almaktadır. Birçok kişi de Grigor isminin tarihteki önemini araştırıyor. Peki ama Grigor kimdir?

Grigor kimdir?

Aydınlatıcı Grigor/Gregorius ya da Krikor Lusavoriç[1][2] (Ermenice: Գրիգոր Լուսաւորիչ; Yunanca: Γρηγόριος Φωστήρ yaklaşık 257 – 331 Ermenistan), Hristiyanlığın Ermeniler arasında yayılmasını sağlayan bir Aziz. Ermeni Apostolik Kilisesi’nin ilk reisiydi. Tekfur, Bizans İmparatorluğu’nda valilerle Anadolu’daki ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen ad olarak biliniyor. Kimi kaynaklarda Tekfur Grigor diye de geçer.

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