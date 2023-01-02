AGOS Başyazı/ Üç Horan’da bizi ne bekliyor?

Şimdi yeni seçim tertip heyetinin oluşmasını bekliyoruz. Sonra deyim yerindeyse kartlar yeniden dağıtılacak. Bu kez blok liste ile mi seçime gidilecek mesela? Eğer öyle olacaksa mevcut gruplar aynen yoluna devam mı edecek, yeni gruplar mı oluşacak, yoksa bazı birleşmelere mi tanık olacağız?

Beyoğlu Üç Horan Vakfı seçimi yapılamadı. Ertelendi. Kimilerine göre hayırlı oldu, kimilerine göre ise seçim sath-ı mailine girmişken seçim yapılmalıydı. Kanımızca bu haliyle bir seçim yapılması hayli mahzurlu olacaktı. Zira çarşaf listenin bilhassa oy sayımında büyük zorluklar yaratacağı belliydi. Feriköy ve Samatya’da sandık kurulmaması büyük bir sorundu. Ve son olarak seçim günü kayıt için elektronik sistem kurulmadığı gibi, nasıl oy vereceğimiz bile belli değildi. Ortada örnek bir pusula yoktu.

Üç Horan Vakfı’nın oluşturduğu Seçim Tertip Heyeti istifa ederek yolu açtı. Bu karar onlara telkin mi edildi, süreç nasıl işledi, gibi soruların şu an kesin bir yanıtı yok. Böylece Vakıflar Bölge Müdürlüğü de seçimin ertelendiğini taraflara şifahi olarak duyurdu. Şimdi beklenti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeni bir Seçim Tertip Heyeti oluşturması. Bunun için de dikkatler 2. Bölge’deki seçimleri düzenleyen Ortak Seçim Tertip Heyeti’ne çevrilmiş durumda.

VGM’nin nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Gazetemiz baskıya girerken beklentiler dışında somut bir gelişme olmamıştı. Patrikhane erteleme kararı sonrası yaptığı açıklamada “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden teyit ettiğimiz üzere, cemaat üyelerinden yeni bir seçim tertip heyeti kurulması ile süreç devam ettirilecektir” dedi.

Özetle şimdi yeni heyetin oluşmasını bekliyoruz. Sonra deyim yerindeyse kartlar yeniden dağıtılacak. Bu kez blok liste ile mi seçime gidilecek mesela? Eğer öyle olacaksa mevcut gruplar aynen yoluna devam mı edecek, yeni gruplar mı oluşacak, yoksa bazı birleşmelere mi tanık olacağız?

Gözlediğimiz genel hava, üçüncü seçeneği dışarıda bırakıyor gibi. Birleşme bir yana yeni grupların oluştuğunu bile göreceğiz belki de. Hatta kim bilir belki de daha sert bir seçim kampanyasına tanık olacağız.

Öyle görünüyor ki toplum içindeki konuyla ilgili tüm aktörler güçlerini denemek istiyor. Sonucun Ermeni toplumuna hayırlı olmasını ve seçimin çok uzamadan yapılmasını dileyelim

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27972/agos-basyazi-uc-horan-da-bizi-ne-bekliyor