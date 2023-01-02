“2022 Yılının En Antisemit Vakası” anketi sonuçlandı

2022 yılında meydana gelen ve “Afedersin Antisemit” köşemizde yer alan antisemit olaylardan 7 tanesini derlediğimiz anket, katılımcıların oylarıyla, 31 Aralık 2022 itibariyle sonuçlanmıştır. Bu yıl birden fazla vakaya oy vermeyi mümkün kılarak değişik istatistikler elde etmeyi başardık. Her sene olduğu gibi anketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki, antisemitizmi hatırladıkça ve hatırlattıkça çevremizde bilinç oluşturacağız!

Bir yıl içerisinde yaşanan antisemitizme dikkat çekmek için hazırlanan anketin sonuçları aşağıdaki gibidir.

2022 yılında yaşanan antisemit olayların aksine 2023’te antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatımızda yer bulmadığı bir yıl dileriz.

%25 – İstanbul Hasköy’deki Yahudi mezarlığının saldırıya uğraması.

%21 – Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerinin çektikleri video üzerinden sosyal medyada Yahudilerin ve Yahudi kültürünün hedef alınması.

%19 – Antisemit tweet atmış olan Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi’ne hakim olarak atanması.

%11 – Misvak’ın yayınladığı karikatürde 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Yahudilerin olduğunu ima etmesi.

%9 – İYİ Partili Ali Kıdık’ın ‘Yahudi Salamon THY’den Ucuza Bilet Alıyor!’ diyerek Yahudilere karşı önyargı oluşturması.

%8 – Ebabiler Platformu’nun sosyal medyada yayınladıkları duyuru ile Liv Hospital’ın hastane yönetiminde bulunan bir Yahudiyi hedef alması.

%7 – Sözcü Gazetesi’nde Yahudi sermayesi odaklı komplo yazısının yayınlanması.

Oy verenlerin %48’inin birinci seçilen Yahudi mezarlığının saldırıya uğramasına oy verdikleri de ayrıca ilgi çekti.

https://www.avlaremoz.com/2023/01/02/2022-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi