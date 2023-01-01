Şam’ın Bab Tuma Semtindeki Maryemiye Katedrali’nde Yeni Yıl münasebetiyle İlahi Ayin Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Yeni Yıl münasebetiyle bu sabah Şam’daki Maryemiye Katedrali’nde Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhana Hazretlerinin başkanlığında bir İlahi Ayin düzenlendi.

Patrik Yuhanna X Hazretleri bayram hutbesinde: ‘’Savaşın acısını tatmış ve tüm halkını hedef alan günahkâr ekonomik ambargonun acısını hâlâ tatmakta olan Suriye için ve topraklarının bütünlüğü için dua ediyoruz’’ dedi.

Patrik Yuhanna X, Suriyeli’nin her zaman toprağına tutunurken onurlu bir şekilde yaşamaya istekli olduğuna işaret ederek, çağrısını dünyaya, onun hükümetlerine ve toplumlarına yöneltti.

Patrik Yuhanna X ayrıca, :“Suriye halkına dayatılan boğucu kuşatmanın bedelini ödediğiniz ve cebinizden göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar aldığınız, sevdiğimiz ve sevdiğimiz topraklarda yaşayalım. Ülkelerimizde idealizm iddiasında bulunmuyoruz, ancak sahte sempati dilinden bıktık ve yalnızca çıkarlar elde etmek için kullanılan yankılanan sloganların dilini söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Patrik John X hutbesinde de: ‘’Bugünkü duamız, işgal altındaki her toprakta Filistin ve halkı hürmetine sebat eden halkımız için ve Filistin’in başkenti, gönüllerimizin kıblesi ve hac yeri olan ve öyle kalacak olan muhterem Kudüs içindir. Dualarımız yaralı Lübnan ve Irak için ve bu Doğu’nun her parçası için ve dualarımızı tüm dünyada barış için yükseltiyoruz ‘’ ifadelerini sölzeine ekledi.

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