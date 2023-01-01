New York’ta vali ve kilise karşı karşıya! ‘Çevreci’ defin yasalaştı

New York valisi insanların öldükten sonra gübre olarak kullanılmasını öngören yasayı onayladı. Kilise, yasanın bedensel kalıntılara duyulması gereken saygıyı hiçe saydığı gerekçesiyle, yasayı eleştirdi.

ABD’nin New York eyaletinde, vali Kathy Hochul, halk arasında insan gübresi veya bilimsel ismiyle terramasyon olarak bilinen, çevreci defin işlemnini yasallaştırdı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Vali Kathy Hochul’un bu yasama hamlesi, New York eylaetini 2019’dan bu yana çevreci defin yasasını yasallaştıran altıncı ABD eyaleti yaptı.

Terramasyon yasasına göre, ölen kişinin bedeni, geleneksel olarak defin edilmesi yerine organik azaltma tesisi olarak sertifikalandırılmış, uygun şekilde muhafaza edilmiş ve havalandırılmış bir mezarlık şirketine teslim edilmelidir.

New York’un merkezindeki Greensprings Doğal Mezarlık Koruma Alanı yöneticisi Michelle Menter, “İnsanları beton kaplamalardan, süslü tabutlardan ve mumyalamadan uzaklaştırmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmalı ve desteklemeliyiz” açıklamasında bulundu.

Hochul, yasayı, New York Katolik Kilisesi’nin baskılarına rağmen geçirdi. Kilise, “bedensel kalıntılara gereken saygıyı sağlamadığını” savundu.

Kilise mensubu Dennis Poust yaptığı açıklamada, “Sebze kırpıntılarını toprağa geri vermek için mükemmel bir şekilde uygun olan bir süreç, insan bedenleri için uygun olmak zorunda değildir” dedi.

Terramasyonun savunucuları, sürecin hem ekonomik hem de çevresel olduğunu ve bedenin altı ila sekiz hafta içinde dönüştüğünü söylüyor.

Washington 2019’da insan kompostunu yasallaştıran ilk eyalet olurken, onu 2021’de Colorado ve Oregon, daha sonra da 2022’de Vermont ve Kaliforniya izledi. New York’un A382 sayılı yasası yaz boyunca her iki meclisten de geçti.

https://www.habervakti.com/new-yorkta-vali-ve-kilise-karsi-karsiya-cevreci-defin-yasalasti