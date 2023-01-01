ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԱՑ ԴԱՍՈՒ ԱՄԱՆՈՐԻ ՀԱՒԱՔԸ / DİN ADAMLARININ YENİ YIL TOPLANTISI

Հոգեւորականաց ամանորեան գոհաբանական աղօթքը տեղի ունեցաւ 31 Դեկտեմբեր 2022, Շաբաթ երեկոյեան, Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճարին մէջ։

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ եկեղեցականաց դասը ժամը 16.00-ին մուտք գործեց Մայր Տաճար, ուր տեղի ունեցաւ երեկոյեան կանոնական ժամերգութիւն։

Արարողութիւնը իր աւարտին հասաւ ծնկաչոք եւ միասնաբար երգուած «Տէր Ողորմեա»ով ու Նորին Ամենապատուութեան օրհնութիւնով։

Ապա հոգեւորականաց թափօրը ուղղուեցաւ Պատրիարքարանի դահլիճը, ուր տեղի ունեցաւ հոգեւորականաց դասու ամանորեան հաւաքը։

Պատրիարք Հայրը, այս առթիւ ներկայ հոգեւորականներուն փոխանցեց Ամանորի պատգամը։ Մեր Հոգեւոր Պետը անդրադարձաւ անցեալ տարուան մասին եւ մաղթեց որ յառաջիկայ տարին ըլլայ աւելի պտղաբեր թէ իւրաքանչիւրին համար յատկապէս եւ թէ համայնքիս եւ եկեղեցւոյ համար ընդհանրապէս։

Հաւաքը իր աւարտին հասաւ, Նորին Ամենապատուութեան վերջին օրհնութեամբ, անուշապուրի հիւրասիրութեամբ եւ փոխադարձ շնորհաւորանքներով։

***

Patrikliğimizin ruhanilerinin yeni yıl şükran duası 31 Aralık 2022, Cumartesi akşamı, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri başkanlığındaki Patriklik ruhban sınıfı saat 16:00’da akşam ayini yapmak üzere kiliseye giriş yaptı.

Ayin, dizler üstünde hep birlikte söylenen “Der, voğormya” (Rab, bağışla) duası ve Patrik Hazretleri’nin takdisleri ile sona erdi.

Daha sonra din adamları geçit halinde, yeni yıl toplantısının yapılacağı, Patrikhane kabul salonuna yöneldiler.

Bu vesileyle Patrik Hazretleri din adamlarına yeni yıl mesajını verdi. Ruhani Önderimiz geçen yılı değerlendirdi; her birimiz için özel olarak ve genel olarak da toplumumuz ve kilisemiz için daha verimli bir yıl diledi.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin son takdisi, “anuşabur” (aşure) ikramı ve karşılıklı tebriklerle sona erdi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad