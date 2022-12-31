Amerikan askeri Timothy, Tokyo Camii’nde Müslüman oldu

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Japonya’daki Amerikan üssünde görevli asker Jones Timothy, Tokyo Camii’nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Tokyo Camii‘ne başvuran Amerikan üssünde görevli asker Jones Timothy, için “İhtida Töreni” düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Jones’a İslam dininin iman ve ibadet esaslarını anlatarak, İslamiyet’le ilgili bilgiler verdi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jones’a İhtida Belgesi takdim edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İngilizce Kur’an-ı Kerim ve İslamiyet’le ilgili kitaplar hediye edildi.

Tören sonrası Diyanet Habere İslam dini ile nasıl buluştuğunu anlatan Jones, “küçüklüğünden itibaren Hristiyan inancı ile yetiştiğini, Hz. İsa’nın kendisine dini tamamlayıcı İlah olarak öğretildiğini, ancak bu öğretiyi küçüklüğünden beri kafasında kabullenemediğini” ifade etti.

Sonrasında inançsız olarak hayatını sürdürdüğünü belirten Jones, “Amerikan Ordusuna asker olarak girdiğini, telefon dahi kullanmanın yasak olduğu sıkı bir eğitim programına alındıklarını, hiçbir sosyal faaliyetin olmadığı bu eğitimde sadece kişilerin ibadetlerini yapabilmeleri için Kiliseye ve Camiye gitmelerine izin verildiğini, kendisinin de bu süreçte aslında eğitimden uzaklaşmak için Camiye gittiğini ve burada vakit geçirirken İslam dinini araştırıp cami imamıyla İslam dini üzerine sohbetler ettiğini söyledi.

İslam dinini öğrendikçe öğrenme isteğinin daha da arttığını, kafasındaki sorulara tatmin edici cevapları İslam dininde bulduğunu belirten Jones, sonrasında Japonya’daki Amerikan üssüne görevlendirildiğini söyledi.

Araştırmalarına burada da devam ettiğini ifade eden Jones, “Ne zaman öleceğimi bilemediğim için bir an önce Müslüman olmak istedim ve Tokyo Camii’ne geldim. Burada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldum.” dedi.

– “Dünya’da İslam dinine ilgi günden güne artıyor”

Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar ise 2022 yılı içerisinde bugün Müslüman olan Jones’la birlikte Tokyo Camiinde 141 kişinin Müslüman olduğunu, bu kişilerin yüzde doksanını Japon vatandaşların oluşturduğunu, geri kalan yüzde onluk kısımda ise Amerika’dan İngiltere’ye, Filipin’den Vietnam’a kadar her milletten insan olduğunu ifade etti.

Japonya’daki diğer ülkelerin Mecitlerinden de ihtida haberleri aldıklarını belirten Çınar dünyanın her yerinde olduğu gibi Uzakdoğu’da da insanların İslam dinine olan ilgilerinin günden güne arttığını söyledi.

https://www.diyanethaber.com.tr/amerikan-askeri-timothy-tokyo-camiinde-musluman-oldu