‘Yılbaşını Müslümanca geçirmeliyiz’

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Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, yılbaşı ve noel kutlamalarına dikkati çekerek, “Bizim rehberimiz Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun uygulayıcısı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’dir. Bizler de yılbaşını kendi kültür ve inanç değerlerimize uygun bir şekilde Müslümanca geçirmeliyiz” dedi.

Şanal, Müslüman bir ülke olmamıza rağmen Hristiyan adeti olan yılbaşı ve noel kutlamalarının çeşitli kitle iletişim araçları ve sosyal medya aracılığı ile Müslümanlara empoze edildiğine dikkati çekerek, “Dini inançlarımız açısından hoş görülmeyen bu kutlamalar yüce dinimizin yasakladığı alkol, piyango, şans oyunları gibi uygulamalar kumardır ve dinimizce haram sayılmaktadır. Dolayısıyla Müslüman kimseye özenmez. Bilakis Müslüman, İlmiyle, irfanıyla, yüksek ahlakıyla, yaşam şekliyle herkese örnek olur” ifadelerine yer verdi.

Şanal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Peygamber Efendimiz (SAV), “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)buyurmuştur. Dolayısıyla Hristiyan adetlerinden olan bir kutlamayı bizlerin de onlara özenerek kutlaması onlar gibi davranmamız yasaklanmış bir durumdur. Kur’an’ı Kerim’de ise Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “…Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır…” Maide, 5) “Kim Allâh’a ve Rasûl’e itaat ederse işte onlar, Allâh’ın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 69). Bu iki ayet kiminle dost olmamız gerektiğini, kime itaat etmemiz gerektiğini ve sonuçlarını bizlere bildiren ayetlerdir. Kahir ekseriyeti Müslüman bir ülke olmamıza rağmen gittikçe artan yılbaşı kutlamalarının asıl tehlikeli yanı ise bunun alışkanlık haline gelmesi ve normal kabul edilmesidir. Büyük mutasavvıf İmam-ı Şibli Hazretleri’nin buyurduğu gibi, “Ömürlerinden bir seneyi daha tüketerek varacakları sona biraz daha yaklaşan ahiret yolcuları. Yaklaştığınız yerde hesaba çekilmeden önce burada kendinizi hesaba çekin. Müslümanlar olarak bizim yılbaşına yaklaşımımız geçen bir yılın muhasebesini yapmak kendimizi hesaba çekmek olmalıdır. Müslüman yılbaşını da Müslümanca geçirmelidir.”

Her yılbaşı öncesi milli piyango tartışmalarının yaşandığına dikkat çeken Şanal, “Yıllarca devlet eli ile oynatılan bu kumar 2020 yılında özel sektöre devredilmesine rağmen maalesef başındaki “Milli” kelimesi hala kullanılmaya devam ediyor. Oysa milli demek milletle ilgili, millete özgü, ulusal, bütün ulusu ilgilendiren demektir. İnsan iradesinin, emeğinin, çalışmanın, alın terinin rolünün olmadığı, sonucunun sadece şansa, talihe bağlı olduğu bir eylemin başına milli getirerek meşrulaştırmaya çalışmak, hele hele millete mal etmeye çalışmak son derece sakıncalı bir algı operasyonudur. Devlet eliyle yasal düzenleme ile kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunlarda şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır. Dolayısıyla ne devlet eliyle ne de devlet kontrolünde kumar oynatılmasına izin verilmemeli şans oyunlarıyla insanların emeğinin zarar görmesi önlenmelidir” dedi.

‘PİYANGONUN BAŞINDAN ‘MİLLİ’ İFADESİ KALDIRILMALIDIR’

Devletin sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşını korumakla mükellef olduğunu hatırlatan Şanal, “Oysa her yılbaşında üstelik de “Milli” adı altında piyango çekilişleri hepimizin gözü önünde yapılıyor insanlar açıkça kumara teşvik ediliyor. İnsanların umudunu sömüren, kısa yoldan alın teri olmadan, bir emek vermeden, çaba harcamadan ve katkı sunmadan elde ettikleri kazanç devlet eliyle teşvik ediliyor. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

https://www.corumhakimiyet.net/guncel/yilbasini-muslumanca-gecirmeliyiz-h31813.html