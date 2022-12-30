İlahiyatçıdan dikkat çeken yılbaşı açıklaması: Noel’i kutlamak Müslümanlar için farzdır

Yılbaşında Hristiyanların dini inancına göre Hz. İsa’nın doğumu olması nedeniyle Noel kutlamaları yapılıyor. ‘İlahiyatçı’ Nazif Ay, Müslümanlar için farz olduğunu öne sürdü.

İlahiyatçıdan dikkat çeken yılbaşı açıklaması: Noel’i kutlamak Müslümanlar için farzdır – Dün akşam saatlerinde katıldığı canlı yayın programında tepki çeken açıklamalarda bulunan ‘İlahiyatçı’ Nazif Ay, Noel’i kutlamanın Müslümanlar için farz olduğunu öne sürdü. Sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran söylemlere vatandaşlar tepki gösterdi.

‘İlahiyatçı’ Nazif Ay, ‘Yılbaşı kutlamak günah mı’ sorusuna verdiği yanıt milyonlarca kişinin tepkisine neden oldu. Kamuoyunda geniş kitlelerce büyük yankı uyandıran yanıtı, ‘Sen Hz. Muhammed’i kutluyorsan İsa’yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık’a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa’ya 25’inde neden düşman kesiliyorsun?‘ şeklinde konuştu.

Noel’i kutlamanın Müslümanlar için farz-ı kifaye olduğunu öne süren Ay, ‘Çünkü sen Hz. Muhammed’i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed’i öne çıkartıyorsan bu Kur’an’a göre yanlıştır. Bakara’nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin.’ dedi.

Yılbaşı Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğum yılı olduğu kabul edilerek yeni yıla giriş maiyeti de gösterdiği için Noel Kutlamaları yapılıyor. Dünya nüfusunun neredeyse 3’te 1’ini oluşturan Hristiyanlar geniş coğrafyaya yayılmış inançlarını tüm ülkelerde kutlanmasını sağladı. Müslümanlar için kutsal günlerde icap edilen davranış ve tutuma karşı dini açıdan değer vermeyenlerin tepkisi sert oldu.

Ay, katıldığı canlı yayın programında öne sürdüğü açıklamalarında, ‘Bırakın yılbaşını yılbaşını elbette insani bir ihtiyaç olarak kutlayabilirsiniz ama maalesef tarikat liderleri ve önde gelenleri İslami inanışın önde gelen kişileri olarak bilinen kişiler istedikleri gibi yaşama ve anlam verirken ancak garibanlara fakire fukaraya onlara da konsolide etmek için haram diyor öyle bir haram, günah çeşidi yok.‘ ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sert tepkisini çeken söylemlerde ilk tepki boyutunda, ‘Ramazan veya Kurban bayramında kutlama yapılmıyor. Saygısızlık oluyor.’ yorumları sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

https://www.kamugundemi.com/kamu-haberleri/ilahiyatcidan-dikkat-ceken-yilbasi-aciklamasi-noeli-kutlamak-muslumanlar-icin-farzdir-30491