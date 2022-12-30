Garo Paylan’dan Erdoğan’a çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Dağlık Karabağ ablukasının sona erdirilmesi için sorumluluk almaya çağırdım

Türkiye Meclisi Milletvekili Garo Paylan, Facebook sayfasından şöyle yazmaktadır,

“Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek iletişim yolu olan Laçin Koridoru, kendilerini “çevreci” olarak gören bir grup Azerbaycanlı ve Azerbaycan güvenlik görevlileri tarafından iki haftayı aşkın süredir kapatıldı.

Laçin Koridoru’nun kapanması nedeniyle Dağlık Karabağ’da gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların karşılanması kaygısı giderek artıyor.

Dağlık Karabağ’ın 120 bin kişilik Ermeni nüfusu kuşatma altında.

İnsani bir krize dönüşen bu abluka, bir an önce kaldırılmalıdır.

Türkiye, Dağlık Karabağ’da giderek artan bu insani sıkıntıya kayıtsız kalmamalıdır.

Siyasi güçler derhal harekete geçmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dağlık Karabağ’a yönelik ablukayı sona erdirme sorumluluğunu üstlenmesi için çağrıda bulunuyorum.

Kafkasya’da barışın tesisi, Türkiye’nin lehinedir.

Dağlık Karabağ’daki insani çilenin sona ermesi için hepimiz sorumluluk alırsak, hem Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde, hem de Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinde olumlu bir gündeme dönebiliriz.”

Ermenistan Kamu Radyosu