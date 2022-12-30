AB, Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs’teki kilise mülklerine el koymasından endişeli

Avrupa Birliği ülkeleri, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs’te kiliseye ait bir mülke el koymasından derin endişe duyduklarını açıkladı.

Abdel Ra’ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci

İşgal altındaki Ramallah ve Kudüs‘teki Avrupa Birliği Misyon Başkanları ile Filistin’deki Avrupa Birliği Temsilciliği Ofisinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Yahudilerin Kudüs’le bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan Elad Yerleşim Örgütü üyelerinin, 27 Aralık’ta İsrail polisi eşliğinde Silvan’ın Vadi Hilve bölgesinde kiliseye ait bir mülke el koyduğu hatırlatılan açıklamada, Rum Ortodoks Kilisesi’nin (Patrikhane) bu mülkü onlarca yıldır Kudüs’teki bir aileye kiralamakta olduğu kaydedildi.

Ortak açıklamada, bu olayın, Doğu Kudüs’teki Eski Şehir bölgesi de dahil olmak üzere genel olarak Kudüs’teki Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Hıristiyan kiliselerinin mülkiyet hakları üzerindeki olumsuz yansımaları konusunda derin endişe duyulduğu aktarıldı.

Kudüs’teki üç tek tanrılı dinin barış içinde bir arada yaşamasına ciddi tehdit oluşturduğu için Hıristiyan kiliselerinin mülklerine el koyma girişimlerinin durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, kutsal yerlerin, Kudüs’ün ve Eski Şehir bölgesinin özel statüsünün korunması ve herkes tarafından saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan kasabasında İsrail polisinin koruması altında 5 dönümlük araziye el koyarak çevresine tel örgü çekmişti.

Yahudi yerleşimci gruplar ayrıca son yıllarda Doğu Kudüs’te birkaç kilise mülküne el koymuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-yahudi-yerlesimcilerin-dogu-kudusteki-kilise-mulklerine-el-koymasindan-endiseli/2776376