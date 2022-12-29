Türkiye, 120 bin Ermeni’yi 18 gündür abluka altında tutan Azerbaycan’a tam destek veriyor

12 Aralık 2022’den bu yana bir grup Azerbaycanlı, Artsakh’ı (Dağlık Karabağ) Ermenistan’a bağlayan tek yol olan Berdzor (Laçin) Koridoru’nu, açıkça Azerbaycan yönetimi tarafından yönlendirilen sahte çevresel taleplerle kapattı. 18 gündür yaklaşık 120.000 Artsakhlı Ermeni, serbest hareket ve tıbbi yardım alma hakkı gibi temel uluslararası haklardan mahrum bırakılmış durumda. Artsakh ciddi bir gıda ve insani krizle karşı karşıya.



Artsakh ve Ermenistan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Ermenilerine yönelik soykırım politikası uyguladığı konusunda uyarıda bulunurken, uluslararası ilişkilerin etkili aktörleri ise Azerbaycan’ı Laçin’in insani koridorunu açmaya çağırırken, resmi Ankara, Bakü’yü tam destek veriyor.



Azerbaycan’ın bu gayri insani eylemlerine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı açıkça desteğini belirten bir katılım sağladı. Artsakh’ın işgal altında olan Şuşi şehrini ziyaret eden Bağcı, Twitter’den Laçin Koridoru’nun kapalı bölümünden fotoğraflar paylaşarak, “Karabağ Azerbaycan”dır kışkırtıcı sözlerine vurgu yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iktidardaki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamalarda bulunarak Azerbaycan’ın “haklı davasında” desteklerini ifade ettiler.

14 Aralık’ta Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Azerbaycan hak hukuk bakımından da adalet bakımından da kendi topraklarında bu illegal faaliyetlere karşı durması bakımından da haklıdır.” Türkiye Dışişleri Bakanı, böylelikle Artsakh’a gaz tedariğinin durdurulması nedeniyle 120 bin kişinin kış koşullarında 3 gün ısınma imkanından mahrum bırakılmış, 18 günlük ablukadan dolayı 350 civarında hastanın gerektiği gibi tıbbi yardımı Yerevan’da alamamış olmasını, her saniye binlerce insanın haklarının ihlal edildiğini “ADİL” olarak nitelendirmiş oldu.



22 Aralık’ta ise Ömer Çelik, “aşırılık yanlısı” Ermenilerin Karabağ’da provokatif eylemlere başvurduklarını iddia eden bir açıklama yaptı. Çelik’in dile getirdiği bu sözler, özellikle Azerbaycanlıların sahte çevreci eyleminin ilk günlerinden itibaren, katılımcıların Artsakhlı Ermenilere gerçek bir tehdit ifade ederek Türk aşırı milliyetçilerinin ünlü sembolü olan “Bozkurt işaretini” elleriyle gösterdiklerini hesaba katsak eğer daha da saçma hal alır.



Ayrıca Çelik, Laçın koridorunun kapalı olduğunu yalanlayarak, Azerbaycan tarafının sadece maden yüklü tırların geçişini engellediği yalanını dile getirdi. Azerbaycan’ın bu yalan propagandası, resmi açıklamaların dışında Türk medyası tarafından da geniş bir şekilde desteklendi.



Türkiye’nin devlet haber ajansı “Anadolu”, iktidara yakın “Haber Global” ve “Yeni Akit” de Azerbaycan’ın gerçekle örtüşmeyen tezlerini aktif olarak yaydı. Ayrıca Laçin Koridoru olaylarını, nedenlerini ve sonuçlarını hep tek taraflı sunarak gazetecilik ilkelerini büyük ölçüde ihlal etmişlerdir.



Hatırlanacağı üzere: 12 Aralık sabahı sivil giyimli bir grup Azerbaycanlı Artsakh’ı Ermenistan’a ve dolayısıyla dünyaya bağlayan tek yol olan Stepanakert-Goris karayolunu Şuşi-Karintak kavşağında sahte çevresel nedenlerle kapattı. 13 Aralık’tan itibaren Azerbaycan tarafı, Artsakh’a gaz tedariğini kesti ve sadece 16 Aralık’ta ön koşulsuz olarak yeniden açtı. Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce vatandaş 18 gündür evlerine dönemiyorlar. Şuşi eyaletine bağlı Lisagor, Mets Şen, Hin Şen ve Yeğtsahoğ köylerinin başkent Stepanakert ile ulaşım bağlantısı kesilmiş durumda.



21 Aralık’ta BM Güvenlik Konseyi’nde Laçin Koridoru’ndaki durum ele alındı. Hemen hemen tüm ülke temsilcileri yaptıkları konuşmada Laçin Koridoru’nun açılması gerektiğini özellikle vurguladılar. Ancak Azerbaycan bu çağrıların hiçbirine uymuyor ve 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisinin hükümlerini sert bir şekilde ihlal etmeye devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/29/T%C3%BCrkiye-Ermeni-abluka-Azerbaycan-Artsakh-Karaba%C4%9F/241878