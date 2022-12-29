Ocak geçici olarak kapatılıyor

Maden işletmesinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi

Artsakh Cumhuriyeti hükümeti, Artsakh’taki madencilik sektörünün, sektör mevzuatı tarafından tanımlanan düzenlemelerin de uyumlu olduğu en yüksek uluslararası standartlara göre yürütüldüğünü bir kez daha teyit etmektedir.

Ancak, komşu ülkenin “eko-aktivistleri” tarafından yaratılan sağlıksız ortam ve uluslararası toplumu yanıltma girişimleri dikkate alınarak, ocağın faaliyetleriyle ilgili uluslararası bir ekolojik inceleme yapılması için, uluslararası kuruluşlarla iletişime geçilmesine karar verildi.

Artsakh Cumhuriyeti hükümeti tarafından bildirildiği üzere, şirket yönetimiyle birlikte, inceleme tamamlanana kadar şirketin maden işletmesinin geçici olarak durdurulması yönünde ortak bir karar alındı.

Artsakh Cumhuriyeti hükümeti, incelemenin kısa sürede uygulanmasını organize etmek için, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası meslek kuruluşlarının ilgili yapılarına başvurdu.

Artsakh Cumhuriyeti hükümeti her zaman madencilik alanında en iyi uluslararası standartların korunmasından yana olmuştur ve uluslararası çevre standartlarının tüm bölgedeki madencilik şirketlerine uygulanması gerektiğine inanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu