“Hayastan” Fonu olağanüstü toplantısı

Artsakh’a acil insani yardım

27 Aralık’ta “Hayastan” Tüm Ermeni Fonu Mütevelli Heyetinin olağanüstü toplantısı, Laçin Koridoru’nun Azerbaycan tarafından abluka altına alınması ve Vakfın Artsakh’a sağladığı insani yardım konusunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı, “Hayastan” Tüm Ermeni Fonu Mütevelli Heyeti Başkanı Vahagn Khaçaturyan’ın başkanlığında toplandı.

Toplantıya video bağlantısı ile 20 mütevelli heyeti üyesi ve fonun yerel yönetimlerinin temsilcileri katıldı.

Oturumda Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan ve Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, Artsakh’ta yaratılan insani kriz ve Artsakh Ermenilerinin acil ihtiyaçlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini sundular.

Oturuma katılanlar oluşan durumu görüştü, Artsakh’a insani yardım sağlamak için pan-Ermeni konsolidasyonunun gerekliliği vurgulandı.

Artsakh’a acil insani yardım sağlamanın olası yol ve yöntemleri, farklı formatlarda bağış toplama kampanyalarının düzenlenmesi de dâhil olmak üzere, alınacak önlemler, Artsakh’taki vakfın mevcut programlarının yeniden yönlendirilme olanakları ve çeşitli uluslararası kurumlara başvurma gereği görüşüldü.

Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi olan tüm yapıların, Artsakh’ın uzun vadede yeterli gelişimi amacıyla toplumlarının potansiyelini Artsakh’taki insani krizin aşılmasına yönelik çabalara yönlendirmeleri, istikrarlı ve öz-güvenliğin sağlanması için aktif çalışmalar yapmaları önerildi.

ABD yerel yönetimi, Artsakh’a gıda ürünleri şeklinde insani destek sağlamak için, derhal 500.000 ABD doları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan Kamu Radyosu