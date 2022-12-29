Ermeni sinemasının 100. yılı

Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi, Ermeni sinemasının 100. yılı münasebetiyle yurt dışında gösterimler düzenleyecek

Ermenistan Sinemasının 100. yıldönümü ve Ermeni animasyonunun 85. yıldönümü münasebetiyle, Ermenistan Ulusal Film Merkezi, film mirasımızı uluslararası platformlarda tanıtacak.

28 Aralık’ta gazetecilerle yaptığı toplantıda film merkezi müdürü Şuşanik Mirzakhanyan, iki yıldır yurtdışında jübile etkinlikleri düzenlemek için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan ön düzenlemelere göre “Ermeni Sineması-100” programı uluslararası platformlarda sunulmalıdır.

Şubat ayında İran’ın “Facr” film festivaline dahil edilecek.

“Berlin film pazarına da katılacağız.

Modern sinemayı sunacağız, fakat sinema pazarındaki Ermeni pavyonu “Ermeni sineması-100” fikrinden yola çıkarak oluşturulacak.

Mart ayında Ermeni sineması Paris Sinematek’te gösterilecek.

Sırada bizim için çok ciddi bir platform olan Cannes festivali olacak.

2022’de orada çok iş yaptık.

Ön anlaşmaya göre Frunze Dovlatyan’ın, “Cannes Classics” bölümünde göstereceğimiz “Merhaba, benim” filmini restore edip dijital ortama aktaracağız.

1966 yılında bir Sovyet filmi olarak Cannes Film Festivali’nin yarışma programına dâhil edilmiştir.

Bu sefer bir Ermeni filmi olarak gösterilecek.

Ermeni sinemasını ilk kez duyan ülkeler var, korumayı başardığımız sessiz filmlerimiz olmasına şaşıran ülkeler var.

Sinemamızı erişilebilir hale getirdik ve bugün ABD’den başlayarak, bazı Avrupa ülkelerine kadar insanlar Ermeni film yapımcılığına ilgi gösteriyor”,- diyen Mirzakhanyan, Hindistan’daki meslektaşlarından, Ermeni filmlerinin restorasyon çalışmalarını ücretsiz yapmaya hazır olduklarının belirtildiği bir mektup aldığını söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu